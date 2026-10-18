Dharmik Anushthan Aein Hawan :  ‘हवन की अग्नि का गुप्त रहस्य! पवित्र दिव्य ऊर्जा में बदल जाता है

Dharmik Anushthan Aein Hawan : क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में किए जाने वाले हवन की अग्नि सिर्फ सूखी लकड़ियों का जलना नहीं है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, अग्नि ‘ कहकर आहुति डालते हैं, तो अग्निदेव उसे पवित्र दिव्य ऊर्जा में बदल देते हैं। यह अग्नि ब्रह्मांड के पहले ‘डाकिया’ की तरह काम करती है, जो आपकी प्रार्थनाओं और आहुति को सीधे उस देवी या देवता तक पहुंचाती है, जिनका नाम आपने लिया है। अग्नि को ‘देवमुख’ यानी देवताओं का मुख कहा गया है। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र ही अग्निदेव को समर्पित है।

जब हम हवन में ‘स्वाहा’ शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका गुप्त रहस्य क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार, ‘स्वाहा’ दक्ष प्रजापति की पुत्री और अग्निदेव की पत्नी हैं। अग्निदेव को यह वरदान है कि वे किसी भी आहुति को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक उसके साथ उनकी पत्नी ‘स्वाहा’ का नाम न लिया जाए। इसलिए, जब हम कहते हैं—ओम सूर्याय स्वाहा या ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा—तो स्वाहा देवी उस आहुति को पवित्र करके तुरंत संबंधित देवता तक पहुंचा देती हैं। इसके बिना किया गया हवन अधूरा और निष्फल माना जाता है।

हवन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक उच्च वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब विशेष जड़ी-बूटियां, गाय का शुद्ध घी और कपूर अग्नि में जलते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। लेकिन इसका असली गुप्त रहस्य इसके ‘ध्वनि विज्ञान’ (Sound Science) में है। जब अग्नि की लपटों के सामने विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो मंत्रों की ध्वनि तरंगें (Vibrations) अग्नि के माध्यम से सीधे सूक्ष्म जगत (ASTRAL WORLD) में प्रवेश करती हैं। इससे आपके घर का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और नकारात्मक शक्तियां तुरंत भाग खड़ी होती हैं।