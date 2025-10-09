रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ‘डी कंपनी’ ने दी धमकी, फिरौती में मांगे 5 करोड़ रुपये

D Company threatens Rinku Singh: भारतीय क्रिकेट उभरते हुए सितारे रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से बड़ी धमकी मिली है। यह धमकी अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ‘डी कंपनी’ ने दी। जिसमें 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गयी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

यूपी के अलीगढ़ शहर से ताल्लुक रखने वाले रिंकू सिंह इस समय भारतीय टीम के टी20आई स्क्वाड का हिस्सा हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20आई सीरीज के लिए शामिल किया गया है। रिंकू इन दिनों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में यूपी की रणजी ट्राफी के शिविर में भाग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन अलग-अलग धमकी भरे संदेश भेजे गए थे।

इस मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों ने धमकी की बात कबूली है। फिरौती मांगने वाले दोनों लोगों को वेस्टइंडीज से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद दिलशाद और दूसरे का नाम मोहम्मद नवीद बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह मामला एक व्यापक रैकेट से जुड़ा है, क्योंकि इसी तरह के धमकी भरे ईमेल जीशान सिद्दीकी को भी मिले थे। जिनमें दस करोड़ रुपये की फिरौती मांग गयी थी।

रिंकू सिंह और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद पकड़ने में इंटरपोल ने मदद की थी। जीशान को ये धमकी भरे ईमेल 19 से 21 अप्रैल के बीच मिले थे, जिसमें उन्हें फिरौती न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी।