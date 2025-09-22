Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन, ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

टॉलीवुड स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लगातार बज़ बना हुआ है। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘कांतारा’ बॉक्सऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसका प्रीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ अब साल 2025 में दस्तक देने वाला है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ स्टार एक बार फिर लोगों को जमकर एंटरटेन करने वाले हैं। चलिये जानते हैं की चैप्टर 1 में क्या क्या दिखाया गया है।

फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ के ट्रेलर ने खींचा ध्यान

ऋषभ शेट्टी फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ का लोग इंतज़ार कर रहे हैं । मेकर्स ने आज यानी 22 सितंबर को फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी का एक बार फिर खौफनाक अंदाज देखने को मिल रहा है और उनके आगे दुश्मन कांप रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ के ट्रेलर में काफी रहस्य बनाकर रखा है ताकि लोग सिनेमाघरों तक खिंचे चले आएं।

फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ दशहरा पर होगी रिलीज

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ 2 अक्टूबर यानी दशहरा पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी । इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। वहीं जब ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ जब सिनेमाघरों में आई थी तो शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ का इसको काफी फायदा हुआ था।