  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन, ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन, ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

टॉलीवुड स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1'का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लगातार बज़  बना हुआ है।  साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' बॉक्सऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसका प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' अब साल 2025 में दस्तक देने वाला है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो काफी पसंद किया जा रहा है।  फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ स्टार एक बार फिर लोगों को जमकर एंटरटेन करने वाले हैं। चलिये जानते हैं की चैप्टर 1 में क्या क्या दिखाया गया है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टॉलीवुड स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लगातार बज़  बना हुआ है।  साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘कांतारा’ बॉक्सऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसका प्रीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ अब साल 2025 में दस्तक देने वाला है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो काफी पसंद किया जा रहा है।  फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ स्टार एक बार फिर लोगों को जमकर एंटरटेन करने वाले हैं। चलिये जानते हैं की चैप्टर 1 में क्या क्या दिखाया गया है।

पढ़ें :- आमिर खान किसके वजह से नहीं बनना चाहते थे Producer , एक्टर ने पॉडकास्ट में किया खुलासा

फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ के ट्रेलर ने खींचा ध्यान

ऋषभ शेट्टी फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’  का लोग इंतज़ार कर रहे हैं । मेकर्स ने आज यानी 22 सितंबर को फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।  फिल्म में ऋषभ शेट्टी का एक बार फिर खौफनाक अंदाज देखने को मिल रहा है और उनके आगे दुश्मन कांप रहे हैं।   मेकर्स ने फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ के ट्रेलर में काफी रहस्य बनाकर रखा है ताकि लोग सिनेमाघरों तक खिंचे चले आएं।

फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ दशहरा पर होगी रिलीज

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ 2 अक्टूबर यानी दशहरा पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी ।   इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। वहीं जब ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ जब सिनेमाघरों में आई थी तो शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ का इसको काफी फायदा हुआ था।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन, 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन,...

 ‘मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है.’ किंग खान के बेटे को लेकर क्या बोले एक्टर जुयाल , Viral scene का किए जिक्र

 ‘मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है.’ किंग खान के बेटे...

रामलीला में पूनम पांडेय करेंगी मंदोदरी का रोल, मचा बवाल तो कमेटी के चेयरमैन अर्जुन ने दिया ये बयान

रामलीला में पूनम पांडेय करेंगी मंदोदरी का रोल, मचा बवाल तो कमेटी...

धनश्री वर्मा ने मांगी पवन सिंह से माफी, बेइज्जती से टूट गए थे पावर स्टार, बोले- मैं जीरो हूं...

धनश्री वर्मा ने मांगी पवन सिंह से माफी, बेइज्जती से टूट गए...

Bigg Boss 19 Update:बिग बॉस 19 का चौथा हफ्ता शुरू , इस बार एविक्शन से प्रणित मोरे हुए सेफ

Bigg Boss 19 Update:बिग बॉस 19 का चौथा हफ्ता शुरू , इस...

अमाल मलिक ने तान्या संग रिलेशनशिप पर तोड़ी चुप्पी , कहा- इससे अच्छा है कि मैं पूल में...,

अमाल मलिक ने तान्या संग रिलेशनशिप पर तोड़ी चुप्पी , कहा- इससे...