रक्षाबंधन की ऑनलाइन खरीदारी में साइबर ठगी का खतरा, इन आसान टिप्स से अपने पैसे रखें सुरक्षित

लखनऊ। रक्षाबंधन (Rakshabandhan) का त्योहार बहुत नज़दीक है। हम सब अपने भाई-बहनों के लिए ऑनलाइन राखी, मिठाई और तरह-तरह के गिफ्ट्स ऑर्डर करने में लगे हैं। बाजार में छाई इस रौनक के बीच एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जैसे-जैसे हमारी ऑनलाइन खरीदारी बढ़ती है, वैसे-वैसे साइबर ठग (Cyber Fraudsters) भी बेहद एक्टिव हो जाते हैं।

आजकल ये स्कैमर्स सोशल मीडिया और फर्जी शॉपिंग वेबसाइट्स (Fake Shopping Websites) पर भारी डिस्काउंट और ‘एक्सप्रेस डिलीवरी’ (Express Delivery) का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में पैसे कट जाते हैं पर सामान डिलीवर ही नहीं होता, या फिर घटिया और नकली सामान घर पहुंच जाता है। इसलिए हमारे विशेष सेगमेंट ‘साइबर लिटरेसी’ (Cyber ​​Literacy) में आइए जानते हैं कि त्योहारों के दौरान साइबर क्राइम (Cyber ​​Crime) क्यों बढ़ जाते हैं और इनसे बचने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है?

त्योहारों के दौरान क्यों बढ़ जाते हैं साइबर फ्रॉड?

त्योहारों के समय लोग अक्सर जल्दबाजी और उत्साह में होते हैं, जिसका फायदा ठग आसानी से उठा लेते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

शॉपिंग की जल्दीबाजी: त्योहारों में ‘एक्सप्रेस डिलीवरी’ (Express Delivery) पाने की चाह में लोग अक्सर किसी भी अनजान वेबसाइट या सेलर की जांच किए बिना ऑर्डर कर देते हैं।

भारी डिस्काउंट का लालच: बड़े डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट और ‘लिमिटेड टाइम ऑफर’ के झांसे में आकर लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत पेमेंट कर बैठते हैं।

लापरवाही: काम की व्यस्तता के कारण लोग वेबसाइट का असली URL, पुराने ग्राहकों के रिव्यू, रेटिंग और रिटर्न पॉलिसी चेक करना भूल जाते हैं।

नकली वेबसाइट्स का जाल: ठग बिल्कुल असली ब्रांड्स जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर लोगों का भरोसा जीत लेते हैं।

गलत पेमेंट लिंक्स: आज UPI और QR कोड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ठग फर्जी पेमेंट रिक्वेस्ट या लिंक भेजकर लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं।

सुरक्षित खरीदारी के 4 आसान उपाय

अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्षाबंधन बिना किसी परेशानी के बीते और त्योहार की खुशियां फीकी न पड़ें, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें।

ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदारी करें: केवल भरोसेमंद और ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें। पेमेंट करने से पहले ब्राउजर में वेबसाइट का URL ध्यान से देखें और जांचें कि उसमें https:// लगा है या नहीं।

कैश ऑन डिलीवरी (COD) चुनें: अनजान सेलर को कभी भी तुरंत ऑनलाइन पेमेंट न करें। यदि संभव हो, तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प ही चुनें।

UPI PIN को लेकर सावधान रहें: यह बात हमेशा याद रखें कि अपने खाते में पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी UPI PIN दर्ज करने या QR कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती। PIN सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है।

रिव्यू और रेटिंग्स ज़रूर चेक करें: किसी भी नए ऑफर या अनजानी शॉपिंग साइट पर भरोसा करने से पहले उस सेलर के पुराने कस्टमर रिव्यू और रेटिंग्स ध्यान से पढ़ें।

दोस्तों, थोड़ी सी सतर्कता आपको और आपके मेहनत के पैसों को सुरक्षित रख सकती है। इस रक्षाबंधन पर समझदारी से खरीदारी करें और साइबर ठगों के झांसे में आने से बचें। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें।

रिपोर्ट: दीपां​जली मिश्रा