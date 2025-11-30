फोन में एक्टिव सिम न होने पर नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार के नए नियम से बदल जाएगा डिजिटल मैसेजिंग का तरीका

WhatsApp New Rules: मेटा की स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप WhatsApp भारत के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में से एक है। देश में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बिना सिम कार्ड के इस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को समस्या हो सकती है। उनका WhatsApp अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार सिक्योरिटी नियमों को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है।

दरअसल, WhatsApp समेत कई मैसेजिंग ऐप को केंद्र सरकार नए Telecommunications Cyber Security Amendment Rules 2025 को फॉलो करना होगा। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार, डिवाइस में हर WhatsApp अकाउंट में एक एक्टिव सिम कार्ड लगातार कनेक्टेड रहना जरूरी होगा। सरकार ने व्हाट्सऐप को अब एक नई TIUE के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी इसको भी टेलीकॉम कंपनियों की तरह सिक्योरिटी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों को फॉलो करना होगा।

अनिवार्य सिम बाइंडिंग नए नियम का मुख्य आधार है, यानी व्हाट्सऐप को लगातार यह वेरीफाई करना होगा कि जिस सिम कार्ड से अकाउंट बना हुआ है, वो फोन में एक्टिव है या नहीं। डिवाइस से सिम हटाने या बदलने या बंद होने पर व्हाट्सऐप काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा, WhatsApp Web भी हर छह घंटे में ऑटो-लॉग आउट हो जाएगा। यूजर्स को एक नए QR कोड को स्कैन के जरिये दोबारा लॉग इन करना होगा।

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से साइबर क्रिमिनल्स को गुमनाम रूप से काम करने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। इससे ऑनलाइन फ्रॉड, नकली पहचान और स्कैम को रोकने में काफी मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत WhatsApp समेत दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 90 दिनों के अंदर यह सिस्टम लागू करना होगा।