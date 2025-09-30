दूरसंचार विभाग के ‘संचार साथी’ पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद

Recovery of lost and stolen Mobile Handsets: दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को कहा कि संचार साथी पहल के तहत 6 लाख से ज़्यादा खोए और चोरी मोबाइल हैंडसेट बरामद हुए। उन्नत एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म मोबाइल चोरी से निपटने में उल्लेखनीय सफलता दर्शाता है। संचार साथी ऐप की सफलता डिजिटल शासन में नागरिकों के विश्वास को मज़बूत करती है। बढ़ती रिकवरी दरें प्लेटफ़ॉर्म की बढ़ती प्रभावशीलता और दूरसंचार विभाग तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की सूचना संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दें।

संचार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दूरसंचार विभाग (DoT) की प्रमुख नागरिक-केंद्रित डिजिटल सुरक्षा पहल “संचार-साथी” पर ‘अपने खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें’ सुविधा ने 6 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेटों की वसूली की सुविधा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है – डिजिटल गवर्नेंस में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण परिणाम। यह उपलब्धि नागरिकों की डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और साइबर अपराध से निपटने में सहयोगी प्रौद्योगिकी की शक्ति को प्रदर्शित करती है। संचार साथी पर ‘अपने खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें’ सुविधा वास्तविक समय में DoT, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को एकीकृत करती है। ‘डिजिटल बाय डिज़ाइन’ की थीम पर निर्मित, यह सुविधा प्रति मिनट एक फोन को पुनर्प्राप्त करने में मदद कर रही है।

मंत्रालय ने आगे कहा, ‘अपना खोया/चोरी हुआ मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करें’ (Block Your Lost/ Stolen Mobile Handset) सुविधा नागरिकों को सभी भारतीय दूरसंचार नेटवर्क पर खोए/चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट करने, ब्लॉक करने, ट्रेस करने या अनब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए, रिपोर्ट किए गए खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को पूरे भारत में दूरसंचार नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे ही ऐसे खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट के साथ किसी सिम का उपयोग किया जाता है, स्वचालित ट्रेसेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है और नागरिकों के साथ-साथ उस संबंधित पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट भेज दिया जाता है जहाँ खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की शिकायत दर्ज की गई थी। नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से संपर्क करने के लिए उत्पन्न ट्रेसेबिलिटी में पुलिस स्टेशन का विवरण प्रदान किया जाता है।’

दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयाँ क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रेस किए गए उपकरणों को कुशलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया जाए और उनके सही मालिकों को लौटाया जाए। इन प्रयासों से, रिकवरी दर में लगातार महीने-दर-महीने सुधार हुआ है, मासिक रिकवरी जनवरी 2025 में 28,115 से बढ़कर अगस्त 2025 में 45,243 हो गई है – जो आठ महीनों में 61% की वृद्धि दर्शाता है। यह ऊपर की ओर बढ़ने वाला प्रक्षेपवक्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते एकीकरण और नागरिक जागरूकता में वृद्धि को दर्शाता है। 6 लाख से अधिक रिकवरी केवल संख्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है – यह सैकड़ों हजारों भारतीय परिवारों के लिए डिजिटल सुरक्षा की बहाली को दर्शाती है। प्रत्येक पुनर्प्राप्त डिवाइस रोकी गई धोखाधड़ी, बहाल संचार और हमारे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है।