आरजे महवश अब बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार, पहली फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ में इस एक्टर के साथ फरमाएंगी इश्क

सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Cricketer Yuzvendra Chahal) की गर्लफ्रेंड आरजे महवश (RJ Mahvash) अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ (Tedhi Hai Par Meri Hai) की घोषणा आज हो गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Cricketer Yuzvendra Chahal) की गर्लफ्रेंड आरजे महवश (RJ Mahvash) अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ (Tedhi Hai Par Meri Hai) की घोषणा आज हो गई है। इस फिल्म को कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा (Choreographer and director Remo D’Souza) प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म की घोषणा करते हुए एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गया है।

पढ़ें :- Deoria Plot Allotment Case : दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को क्राइम ब्रांच ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Remo Dsouza (@remodsouza)

पढ़ें :- अब 'पठान 2' आ रही है! शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ‘पठान’ के सीक्वल की घोषणा, वीडियो वायरल

