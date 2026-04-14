  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. क्र‍िकेटर चहल की टीम ‘डिलीट करो मैसेज’ बना रही प्रेशर, ‘गंदी बात’ फेम एक्ट्रेस तानिया चटर्जी बोलीं- डायरेक्ट करो बात

क्र‍िकेटर चहल की टीम ‘डिलीट करो मैसेज’ बना रही प्रेशर, ‘गंदी बात’ फेम एक्ट्रेस तानिया चटर्जी बोलीं- डायरेक्ट करो बात

टीम इंडिया (Team India) के क्रिकेटर ​युजवेंद्र चहल (Cricketer Yuzvendra Chahal) एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। 'गंदी बात' फेम तानिया चटर्जी ('Gandi Baat' Fame Actress Tania Chatterjee)  ने चहल को लेकर सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर क्यूट कहा। उन्होंने क्रिकेटर के मैसेज पैपराजी को भी दिखाए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के क्रिकेटर ​युजवेंद्र चहल (Cricketer Yuzvendra Chahal) एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। ‘गंदी बात’ फेम तानिया चटर्जी (‘Gandi Baat’ Fame Actress Tania Chatterjee)  ने चहल को लेकर सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर क्यूट कहा। उन्होंने क्रिकेटर के मैसेज पैपराजी को भी दिखाए। इंटरनेट पर तानिया का ये वीडियो चंद मिनटों में वायरल हो गया। अब उन्होंने दावा किया है कि चहल की पीआर टीम ने उनसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड चैंपियन भारत पर पैसों की बारिश, उपविजेता न्यूजीलैंड को मिले 14.65 करोड़, जानें किसको कितनी मिली इनामी राशि

पढ़ें :- रिंकू सिंह ने विश्व विजेता बन यूं पूरा किया खानचंद सिंह का अधूरा सपना, 9 दिन पहले हुआ था पिता का निधन

एक्ट्रेस ने खोली चहल की पोल

इंडिया फोरम्स (India Forums) को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या चहल ने उनसे बात की। इस पर उन्होंने कहा कि क्या बात करेंगे? ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर नंबर एक्सचेंज किए। मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो उनकी (चहल की) पीआर टीम का मैसेज आया कि वीडियो डिलीट कर दो। मैं सोचने लगी कि क्यों, ये तो सच है और उन्होंने कुछ शर्मनाक नहीं कहा ना? ये तो लड़के का लड़की को कॉम्प्लिमेंट है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तानिया ने कहा कि अगर चहल को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो कर सकते हैं। तनिया ने आगे कहा कि चहल ने खुद अप्रोच किया और एक बार नहीं, कई बार मैसेज किए। लेकिन शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पता ही नहीं था कौन सा क्रिकेटर है? मैं काम में व्यस्त थी। बाद में प्रोफाइल चेक किया, तो पता चला कि ये पॉपुलर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है।

नहीं लगता डर

एक्ट्रेस से पूछा गया क्या उन्हें फेक कह जाने का डर नहीं लगता। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ चीजें तो बढ़ा-चढ़ा कर बताई जा सकती हैं। पर मैसेज या उनके जवाब इतनी आसानी से फेक नहीं बनते हैं। एआई वीडियो में भी रियल और फेक साफ दिखता है।इसलिए मैं जमाने की परवाह नहीं करती हैं। कुछ छिपाने को है ही नहीं। तनिया ने कहा कि कई लोग फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं। जब टॉपिक आया तो प्रूफ था, दिखा दिया। ये पहली बार नहीं जब किसी क्रिकेटर को लेकर एक्ट्रेस ने ऐसा दावा किया है। इससे पहले खुशी मुखर्जी दावा कर चुकी हैं कि क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उन्हें मैसेज किया करते थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चेपॉक में आज CSK vs KKR: जीत की तलाश में कोलकाता, एमएस धोनी की वापसी पर सस्पेंस

चेपॉक में आज CSK vs KKR: जीत की तलाश में कोलकाता, एमएस...

क्र‍िकेटर चहल की टीम 'डिलीट करो मैसेज' बना रही प्रेशर, 'गंदी बात' फेम एक्ट्रेस तानिया चटर्जी बोलीं- डायरेक्ट करो बात

क्र‍िकेटर चहल की टीम 'डिलीट करो मैसेज' बना रही प्रेशर, 'गंदी बात'...

SRH के डेब्यूटेंट्स का तूफान: हिंगे–साकिब ने 4-4 विकेट लेकर रचा इतिहास, IPL इतिहास में पहली बार हुआ है ये कारनामा

SRH के डेब्यूटेंट्स का तूफान: हिंगे–साकिब ने 4-4 विकेट लेकर रचा इतिहास,...

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने गायिका आशा भोसले को दिल से दी श्रद्धांजलि, दोनों ने 2006 में एक साथ गाया था गाना

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने गायिका आशा भोसले को दिल से दी...

Video- एयरपोर्ट पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के  साथ दिखे अर्शदीप सिंह,  डेटिंग की खबरों ने पकड़ा जोर

Video- एयरपोर्ट पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के  साथ दिखे अर्शदीप सिंह, ...

विकेट के लिए तरस रहे जसप्रीत बुमराह, इस सीजन नहीं खुला खाता

विकेट के लिए तरस रहे जसप्रीत बुमराह, इस सीजन नहीं खुला खाता