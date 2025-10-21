  1. हिन्दी समाचार
  राजद ने 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के राजद उम्मीदवारों की अंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। इसमें 143 नाम है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राजद ने तीन कम उम्मीदवार खड़े किए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के राजद (RJD) उम्मीदवारों की अंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। इसमें 143 नाम है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राजद (RJD) ने तीन कम उम्मीदवार खड़े किए हैं। 2020 में जीते 76 विधायकों में से राजद ने 31 को बेटिकट कर दिया है। पार्टी ने अपने आधार समीकरण माय (मुस्लिम यादव) के प्रभार को बरकरार रखते हुए कुशवाहा को भी अच्छा हिस्सा दिया है।

पढ़ें :- Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

50 यादव, 18 मुसलमान के अलावा कुशवाहा बिरादरी के एक दर्जन से अधिक उम्मीदवार बनाया गया है। महिलाओं की संख्या 24 है, जो राजद (RJD) के लिए अब तक की सर्वाधिक है।

राजद (RJD) ने कहा कि कुल सौ सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिला के राघोपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं।


