पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी दिया त्यागपत्र

पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा एक हफ्ते में जबाब मांगा था। कुछ घंटे के अंदर ही जबाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Former Union Minister RK Singh) अरविन्द शर्मा, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी, भाजपा, बिहार कृपया अपने पत्रांक 726/25 दिनांक 15/11/2025 का निर्देश करें। आपने बताया नहीं है की मेरी कौन सी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Former Union Minister RK Singh) समेत तीन नेताओं पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा (Headquarters in-charge Arvind Sharma) के अनुसार जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है, वे पिछले कुछ दिनों से संगठन के निर्णयों के विपरीत जाकर या तो विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में दिखाई दे रहे थे या फिर आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाते देखे गए थे।

पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा एक हफ्ते में जबाब मांगा था। कुछ घंटे के अंदर ही जबाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Former Union Minister RK Singh) अरविन्द शर्मा, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी, भाजपा, बिहार कृपया अपने पत्रांक 726/25 दिनांक 15/11/2025 का निर्देश करें। आपने बताया नहीं है की मेरी कौन सी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं। मैंने कहा कि आपराधिक पृस्ठभूमि के व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाए। क्या यह पार्टी विरोधी हैं? आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना न तो राष्ट्रहित में है और न तो लोकहित में है न ही पार्टी के हित में। जबकि कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार तथा आपराधिक पृष्टभूमि के होने का आरोप एक पार्टी ने लगाया तो इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी।

उन्होंने कहा कि अतः मैंने कहा कि सम्बंधित व्यक्ति अपना पक्ष स्पष्ट करें ताकि पार्टी की छवि धूमिल न हो। यह पार्टी विरोधी कार्य नहीं है। यह प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा आपराधिक पृष्टभूमि तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध बयान देना कुछ लोगों को नागवार गुजरा। मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता (Primary Membership) से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है।

