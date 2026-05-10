  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. असम में फिर होगी हिमंता सरकार, विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर, 12 मई ​को होगा शपथ ग्रहण समारोह

असम में फिर होगी हिमंता सरकार, विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर, 12 मई ​को होगा शपथ ग्रहण समारोह

असम में भाजपा विधायक दल की बैठक में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा के नाम पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही साफ हो गया कि सरमा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। वह 12 मई को शपथ लेंगे। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम भेजा था। वहीं हरियाणा...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

असम विधायक दल बैठक:  असम में भाजपा विधायक दल की बैठक में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा के नाम पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही साफ हो गया कि सरमा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। वह 12 मई को शपथ लेंगे। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम भेजा था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया था। दोनों नेताओं की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा के नाम पर अंतिम मुहर लगी।

पढ़ें :- हिमंत बिस्व सरमा चुने गए विधायक दल के नेता, राज्पाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा

4 मई को आए विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 126 में से 82 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया था। इसी के साथ पार्टी लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी इसे पूर्वोत्तर में अपनी मजबूत पकड़ और संगठनात्मक सफलता के तौर पर देख रही है।

शपथ ग्रहण में जुटेंगे बड़े नेता

12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। हिमंता बिस्वा सरमा को उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली और प्रशासनिक फैसलों के लिए जाना जाता है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कई बड़े फैसले लिए थे। अब दूसरी पारी में उनसे राज्य के विकास को और तेज करने की उम्मीद की जा रही है।

पढ़ें :- Assam Oath Ceremony : असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान, भव्य समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हिमंत बिस्व सरमा चुने गए विधायक दल के नेता, राज्पाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा

हिमंत बिस्व सरमा चुने गए विधायक दल के नेता, राज्पाल से मिलकर...

बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को बनाया नेता प्रतिपक्ष

बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को बनाया नेता प्रतिपक्ष

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने Gen Z का जताया आभार, दिया खास संदेश, भावुक अंदाज में बोले-, ‘यकीन रखिए, आपका विजय मामा हमेशा आपके साथ रहेगा

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने Gen Z का जताया आभार, दिया खास...

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने TVK चीफ और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ को यूं दी बधाई

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने TVK चीफ और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री...

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को दी बधाई

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी....

राहुल गांधी, बोले-थिरु विजय को मेरी शुभकामनाएं,'तमिलनाडु ने चुना है, एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज़, एक नई कल्पना'

राहुल गांधी, बोले-थिरु विजय को मेरी शुभकामनाएं,'तमिलनाडु ने चुना है, एक नई...