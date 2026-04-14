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तमिलनाडु चुनाव: भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी, बिना ब्याज 50 लाख का लोन, हर ​परिवार को 10 हजार रूपये

भाजपा ने महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। हर साल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पार्टी ने वादा किया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और MSMEs को 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी..

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Tamil Nadu Electoin: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसमें महिलाओं, किसानों और सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर दिया है। दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में भाजपा इस बार AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कई अहम वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो हर घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को एकमुश्त 10,000 रुपये की राशि देने का भी वादा किया गया है।

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महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

भाजपा ने महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। हर साल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पार्टी ने वादा किया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और MSMEs को 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी।

कानून-व्यवस्था पर फोकस

घोषणापत्र में सुरक्षा को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। जीरो FIR लागू करने, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गंभीर अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया गया है। बसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे लगाने की योजना भी शामिल है, ताकि हर जगह निगरानी मजबूत हो सके। साथ ही निर्भया फंड के प्रभावी इस्तेमाल की बात भी कही गई है।

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किसानों को मिलेगा ज्यादा फायदा

किसानों के लिए भी भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6000 रुपये के अलावा 3000 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया गया है। इससे किसानों को सालाना कुल 9000 रुपये मिलेंगे।

चुनावी माहौल गर्म

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। ऐसे में घोषणापत्र के जरिए भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से राज्य में नया माहौल बना है और अब जनता बदलाव के मूड में है।तमिलनाडु की सियासत में इस घोषणापत्र के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है।

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