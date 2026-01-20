सड़क, पानी और पुल ले रहे जान...युवराज की मौत पर राहुल गांधी बोले-देयर इज नो अकाउंटबिलिटी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सड़क मार रही है, ब्रिज मार रहे हैं, आग मार रही है, पानी मार रहा है, प्रदूषण मार रहा है, करप्शन मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत के शहरों में जो समस्याएं हैं, वे पैसों, टेक्नॉलजी या समाधान की कमी के चलते नहीं हैं। यहां बात जिम्मेदारी की है। TINA- देयर इज नो अकाउंटबिलिटी।'
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। युवराज घंटों तक गहरे पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा लेकिन सिस्टम के नकारे तंत्र के कारण उसकी जान चली गयी। युवराज के पिता भी उसको बचाने के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। युवराज की मौत ने सिस्टम से भरोसा उठा दिया है। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, सिस्टम और सरकार पर सीधा निशाना साधा है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सड़क मार रही है, ब्रिज मार रहे हैं, आग मार रही है, पानी मार रहा है, प्रदूषण मार रहा है, करप्शन मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत के शहरों में जो समस्याएं हैं, वे पैसों, टेक्नॉलजी या समाधान की कमी के चलते नहीं हैं। यहां बात जिम्मेदारी की है। TINA- देयर इज नो अकाउंटबिलिटी।’
Roads kill
Bridges kill
Fires kill
Water kills
Pollution kills
Corruption kills
Indifference kills
India’s urban collapse isn’t about lack of money, technology, or solutions.
It’s about lack of accountability.
बता दें कि, बीते 16-17 जनवरी की रात युवराज अपने घर कार से लौट रहे थे। इस दौरान नोएडा सेक्टर 150 के एक मोड के पास कोहरा ज्यादा होने के कारण उनकी कार गहरे पानी में चली गयी। इसके बाद युवराज किसी तरह से कार के ऊपर पहुंचे और पिता को फोन कर बचाने की गुहार लगायी, जिसके बाद युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया और खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस पहुंचने के बाद सूचना फायर बिग्रेड और एसडीआरएफ को दी गयी। इस दौरान भी युवराज की अपने पिता से फोन पर बातचीत होती रही लेकिन घना कोहरा और ठंड होने के कारण कोई भी युवराज को बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा, जिसके कारण युवराज की मौत हो गयी।