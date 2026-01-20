  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सड़क, पानी और पुल ले रहे जान…युवराज की मौत पर राहुल गांधी बोले-देयर इज नो अकाउंटबिलिटी

सड़क, पानी और पुल ले रहे जान…युवराज की मौत पर राहुल गांधी बोले-देयर इज नो अकाउंटबिलिटी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सड़क मार रही है, ब्रिज मार रहे हैं, आग मार रही है, पानी मार रहा है, प्रदूषण मार रहा है, करप्शन मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत के शहरों में जो समस्याएं हैं, वे पैसों, टेक्नॉलजी या समाधान की कमी के चलते नहीं हैं। यहां बात जिम्मेदारी की है। TINA- देयर इज नो अकाउंटबिलिटी।'

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। युवराज घंटों तक गहरे पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा लेकिन सिस्टम के नकारे तंत्र के कारण उसकी जान चली गयी। युवराज के पिता भी उसको बचाने के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। युवराज की मौत ने सिस्टम से भरोसा उठा दिया है। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा​ कि, सिस्टम और सरकार पर सीधा निशाना साधा है।

पढ़ें :- कांग्रेस ने वीडियो शेयर दागा सवाल, योगी जी क्या यही वो 'सुरक्षित उत्तर प्रदेश' है जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सड़क मार रही है, ब्रिज मार रहे हैं, आग मार रही है, पानी मार रहा है, प्रदूषण मार रहा है, करप्शन मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत के शहरों में जो समस्याएं हैं, वे पैसों, टेक्नॉलजी या समाधान की कमी के चलते नहीं हैं। यहां बात जिम्मेदारी की है। TINA- देयर इज नो अकाउंटबिलिटी।’

बता दें कि, बीते 16-17 जनवरी की रात युवराज अपने घर कार से लौट रहे थे। इस दौरान नोएडा सेक्टर 150 के एक मोड के पास कोहरा ज्यादा होने के कारण उनकी कार गहरे पानी में चली गयी। इसके बाद युवराज किसी तरह से कार के ऊपर पहुंचे और पिता को फोन कर बचाने की गुहार लगायी, जिसके बाद युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया और खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस पहुंचने के बाद सूचना फायर बिग्रेड और एसडीआरएफ को दी गयी। इस दौरान भी युवराज की अपने पिता से फोन पर बातचीत होती रही लेकिन घना कोहरा और ठंड होने के कारण कोई भी युवराज को बचाने के ​लिए पानी में नहीं उतरा, जिसके कारण युवराज की मौत हो गयी।

 

पढ़ें :- रोहित वेमुला को गए 10 साल हो गए लेकिन उनका सवाल आज भी हमारे सीने में धड़क रहा: राहुल गांधी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये स्‍वाहा, जानें गिरावट की वजह?

Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख...

सड़क, पानी और पुल ले रहे जान...युवराज की मौत पर राहुल गांधी बोले-देयर इज नो अकाउंटबिलिटी

सड़क, पानी और पुल ले रहे जान...युवराज की मौत पर राहुल गांधी...

नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं और गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं: राहुल गांधी

नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों...

BJP देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां बड़े पदों और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए किसी विशेष परिवार से होना आवश्यक नहीं: नितिन नबीन

BJP देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां बड़े पदों और बड़ी...

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास, आखिरी मैच 2023 में खेला था सिंगापुर ओपन

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास, आखिरी मैच...

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, भारत को क्यों बना रहे हैं ढोंगीवादी?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को...