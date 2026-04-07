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RR vs MI Live Streaming : आज आईपीएल में राजस्थान और मुंबई की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

RR vs MI Live Streaming : आज आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां इस सीजन में अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। जिसे अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में मुंबई के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या के लौटने की उम्मीद है, जो बीमार होने के कारण दिल्ली के खिलाफ नहीं खेल पाये थे। आइये जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? और इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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RR vs MI Live Streaming : आज आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां इस सीजन में अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी। जिसे अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में मुंबई के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या के लौटने की उम्मीद है, जो बीमार होने के कारण दिल्ली के खिलाफ नहीं खेल पाये थे। आइये जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? और इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे-

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RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मैच कब खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मैच मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मैच कहां खेला जाएगा? 

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 13वां मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

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RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

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राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

RR vs MI : राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 13वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?

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