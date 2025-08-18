  1. हिन्दी समाचार
Russia Blast : रूस के रियाज़ान क्षेत्र में एक कारखाने में विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत , सैकड़ों घायल

रूस के रियाज़ान क्षेत्र में एक उत्पादन संयंत्र में पिछले हफ़्ते हुए एक अज्ञात विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 20 हो गई है और 134 अन्य घायल हुए

By अनूप कुमार 
Updated Date

