Russia Blast : रूस के रियाज़ान क्षेत्र में एक कारखाने में विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत , सैकड़ों घायल

Russia Blast : रूस के रियाज़ान क्षेत्र में एक उत्पादन संयंत्र में पिछले हफ़्ते हुए एक अज्ञात विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 20 हो गई है और 134 अन्य घायल हुए हैं, स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने सोमवार को बताया। मॉस्को के दक्षिण-पूर्व में स्थित रियाज़ान क्षेत्र के गवर्नर पावेल मालकोव (Governor of the Ryazan Region Pavel Malkov) ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना कारखाने की एक कार्यशाला में आग लगने के कारण हुई।

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आग किस कारण से लगी और फैक्ट्री किस चीज की थी।

स्थानीय आपातकालीन सेवा मुख्यालय ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, “18 अगस्त तक, इस आपातकालीन घटना

में 20 लोगों की मौत हो चुकी है ।” “134 लोग घायल हैं, जिनमें से 31 मरीज़ रियाज़ान और मॉस्को के अस्पतालों में हैं, जबकि 103 मरीज़ों का बाह्य रोगी उपचार चल रहा है।”