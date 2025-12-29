  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. देर रात यूक्रेन पर रूस ने किए कई हमले, एक की मौत पांच घायल, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच चल रही थी वार्ता

देर रात यूक्रेन पर रूस ने किए कई हमले, एक की मौत पांच घायल, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच चल रही थी वार्ता

यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि रूस ने कीव-नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र में रात भर गोलाबारी की। गोलाबारी में पूर्वी यूक्रेन के कई जिलों में नुकसान हुआ है। यह सब यूरोप में युद्ध खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि रूस ने कीव-नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र (Donetsk region) में रात भर गोलाबारी की। गोलाबारी में पूर्वी यूक्रेन (eastern ukraine) के कई जिलों में नुकसान हुआ है। यह सब यूरोप में युद्ध खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ। डोनेट्स्क क्षेत्रीय राज्य प्रशासन और क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख द्वारा टेलीग्राम पर साझा किए गए एक बयान के अनुसार, रूसी सेना ने रात भर में डोनेट्स्क क्षेत्र की बस्तियों पर सात गोलाबारी हमले किए। इसमें जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए।

पढ़ें :- VIDEO: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहनी आर्मी की वर्दी, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर की बड़ी घोषणा

बता दे कि पोक्रोव्स्क जिले (Pokrovsk district) में शाखिवस्का समुदाय में पांच आवासीय घर नष्ट हो गए, जिनमें कुचेरेव यार में तीन और ग्रुज़्की में दो घर शामिल हैं। क्रामाटोर्स्क जिले (Kramatorsk district) में लाइमैन में एक व्यक्ति घायल हो गया। मायकोलाइव के स्टारोडुबिवका समुदाय में एक घर नष्ट हो गया। स्लोवियांस्क में हुए हमलों में दो निजी घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे एक नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए, जबकि 42 अन्य घरों और चार वाहनों को नुकसान पहुंचा। बखमुत जिले में रिज़निकिवका और सिवर्स्क समुदाय में कम से कम दो घर क्षतिग्रस्त हो गए। पोक्रोव्स्की जिल में शाखिवस्का समुदाय में पांच घर नष्ट हो गए। कुचेरेव यार में तीन और ग्रुज़्की में दो घर नष्ट हुए। क्षेत्रीय प्रशासन ने कहा कि चल रही शत्रुता के बीच, अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रों से 108 नागरिकों को निकाला गया, जिनमें 18 बच्चे शामिल हैं। ये ताज़ा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अंतरराष्ट्रीय ध्यान इस संघर्ष से जुड़े डिप्लोमैटिक कोशिशों (diplomatic efforts) पर बना हुआ है। क्योंकि रविवार (स्थानीय समय) को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति के मार-ए-लागो एस्टेट में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने संघर्ष खत्म करने के लिए प्रस्तावित 20-पॉइंट शांति फ्रेमवर्क, सुरक्षा गारंटी और संभावित क्षेत्रीय समझौतों पर चर्चा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने से पहले ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष के साथ भी लंबी टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि यह अच्छी और बहुत प्रोडक्टिव थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया बड़ा बयान, ताइवान को बताया चीन का अटूट हिस्सा

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया बड़ा बयान, ताइवान को...

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए, कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का बड़ा बयान

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा...

कार से सड़क पर युवक कर रहे थे जानलेवा स्टंट, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने सिखाया सबक

कार से सड़क पर युवक कर रहे थे जानलेवा स्टंट, वीडियो हुआ...

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं, कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें...', लड़ेंगे, हारेंगे नहीं

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं...

देर रात यूक्रेन पर रूस ने किए कई हमले, एक की मौत पांच घायल, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच चल रही थी वार्ता

देर रात यूक्रेन पर रूस ने किए कई हमले, एक की मौत...

देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की वीडियो, पूर्व आईपीएल चेयरमैन को मांगनी पड़ी माफी

देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की...