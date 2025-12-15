Russia – Ukraine War : नाटो से हटने को यूक्रेन तैयार, राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की बोले- “रूस को क्षेत्र सौंपने का दबाव न डालें”

  1. हिन्दी समाचार
" रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के चल रहे प्रयासो के बीच यूक्रेन के President Volodymyr Zelenskyy ने रविवार को कहा कि यदि Western countries Ukraine को सुरक्षा गारंटी प्रदान करते हैं, तो Kyiv नाटो (NATO) सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ सकता है।

Russia – Ukraine War : रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के चल रहे प्रयासो के बीच यूक्रेन के President Volodymyr Zelenskyy ने रविवार को कहा कि यदि Western countries Ukraine को सुरक्षा गारंटी प्रदान करते हैं, तो Kyiv नाटो (NATO) सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव न बनाए।

जेलेंस्की, युद्ध की समाप्ति पर अमेरिका के राजनयिकों के साथ संभावित बातचीत के लिए बर्लिन पहुंचे थे। उनकी मुलाकात अमेरिका के President Donald Trump के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद Jared Kushner के साथ अपेक्षित थी।

नाटो और सुरक्षा गारंटी पर रुख
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बर्लिन में अमेरिकी दूतों के साथ वार्ता से पहले कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के रूप में पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग दिया है।

उन्होंने कहा, “ये सुरक्षा गारंटी रूस को एक बार फिर से युद्ध छेड़ने से रोकने का अवसर हैं। और यह हमारी ओर से एक समझौता है।” जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सुरक्षा आश्वासन कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उन्हें अपनी टीम से जानकारी मिलने की उम्मीद है।

 प्रस्ताव को नकारा
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वह आज (रविवार) देर शाम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और संभवतः अन्य यूरोपीय नेताओं से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए यूक्रेन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए कह रहे हैं और समझौते पर सहमति में देरी से परेशान हैं।

