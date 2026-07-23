  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए

सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए

Salman Khan supported the Students' Protest : नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। इस प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च की कोशिश की तो पुलिस ने बेरहमी से छात्रों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाबलों पर गुस्सा फूट पड़ा। वहीं, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने शिक्षा सुधारों के लिए इस विरोध प्रदर्शन की सराहना भी की है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Salman Khan supported the Students’ Protest : नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। इस प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च की कोशिश की तो पुलिस ने बेरहमी से छात्रों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाबलों पर गुस्सा फूट पड़ा। वहीं, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने शिक्षा सुधारों के लिए इस विरोध प्रदर्शन की सराहना भी की है।

पढ़ें :- विरोध प्रदर्शन में घायल छात्रों की मदद के लिए आगे आयी AAP, पार्टी ने लीगल और मेडिकल सहायता के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

सलमान खान ने एक्स पोस्ट में लिखा, “यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था; बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है।” उन्होंने कहा, “मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूँ। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वे बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी।”

पढ़ें :- सोनम वांगचुक ने पुलिस की निर्दयता देखकर अनशन न तोड़ने का लिया फैसला : CJP संस्थापक अभिजीत दिपके

बॉलीवुड अभिनेता ने आगे लिखा, “यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है; इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएँ और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए।”

बता दें कि सलमान खान के अलावा, अभिनेता सोनू सूद, नसीरुद्दीन शाह और सिंगर अरिजीत सिंह समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जमकर आलोचना की है। पुलिस पर विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाने के आरोप लग रहा हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं, जिनमें सुरक्षा बल छात्रों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए

सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह...

छात्रों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं राहुल गांधी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है: जेपी नड्डा

छात्रों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं राहुल गांधी,...

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार लेकिन सरकार के सामने रखी ये शर्तें

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार लेकिन सरकार के सामने रखी...

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले, प्रवक्ता नियुक्त होगा, CEO के चयन पर एक महीने बाद फैसला

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले, प्रवक्ता नियुक्त होगा, CEO...

अनशन खत्म करने को तैयार सोनम वांगचुक, सरकार के सामने रखीं ये अहम शर्तें

अनशन खत्म करने को तैयार सोनम वांगचुक, सरकार के सामने रखीं ये...

राहुल गांधी के धरने पर बैठते यूं ही नहीं केंद्रीय मंत्री बात करने पहुंचे थे? मोदी सरकार का विपक्ष से प्यार नहीं बल्कि ये है डर

राहुल गांधी के धरने पर बैठते यूं ही नहीं केंद्रीय मंत्री बात...