सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के गाने का टीजर रिलीज, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले रिलीज होगा पूरा गाना

मुंबई। अभिनेता सलमान खान (actor salman khan) की आने वाली एक्शन-वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Action-war drama film Battle of Galwan) का टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है। अब मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने मातृभूमि की एक छोटी सी झलक दिखाई है। सलमान ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का टीज़र शेयर किया है। 15 सेकंड का टीज़र मिलिट्री बिगुल (military bugle) की आवाज़ से शुरू होता है और इसमें भारतीय झंडा शान से लहराता हुआ दिखाया गया है। विज़ुअल्स भारतीय सैनिकों की हिम्मत और बलिदान और देश के प्रति उनके प्यार को दिखाते हैं।

फिल्म बैटल ऑफ गलवान पूरा गाना 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस से ठीक दो दिन पहले रिलीज़ होगा। मातृभूमि को हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किया है, जिसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं। इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। संगीत और आवाज़ का मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। फिल्म का टीज़र पिछले साल दिसंबर में रिलीज़ हुआ था और इसमें सलमान के किरदार की एक झलक दिखाई गई थी, जो एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका निभाते नज़र आएंगे। टीज़र में उन्हें गंभीर और संयमित भावों के साथ दिखाया गया है। विज़ुअल्स में ऊबड़-खाबड़ इलाका, ठंडा मौसम और आमने-सामने की लड़ाई दिखाई गई है, जो ऊंचाई पर सैनिकों को होने वाली चुनौतियों की एक झलक देती है। यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष पर आधारित है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। सेना ने गलवान घाटी के पास, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ टुकड़ियों को तैनात किया था और संभावित चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण जैसी गतिविधियाँ की थीं। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह को कास्ट किया गया है। फिल्म बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को रिलीज़ होगी।