Bigboss 19: वीकेंड का वार नहीं होस्ट करेंगे सलमान , ये दो स्टार लेंगे घरवालों की क्लास

टीवी मोस्ट फेमस रियेलिटी शो बिग बॉस 19 लगततार लाइमलाइट में बना हुआ है। शो को लेकर आय दिन नए नए  अपडेट सामने आ  रहे हैं।  शो  शुरुआत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और घर में बवाल पर बवाल मच रहे हैं। दोस्ती भी दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है।  तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद के बीच पहले बहुत  बनती थी लेकिन अब  दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। घरवालों के बीच होने वाले तमाशे के बाद दर्शकों को वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। सलमान खान वीकेंड का वार में घरवालों को उनकी गलतियों पर जमकर सुनाते हैं।

By Aakansha Upadhyay

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीवी मोस्ट फेमस रियेलिटी शो बिग बॉस 19 लगततार लाइमलाइट में बना हुआ है। शो को लेकर आय दिन नए नए  अपडेट सामने आ  रहे हैं।  शो  शुरुआत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और घर में बवाल पर बवाल मच रहे हैं। दोस्ती भी दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है।  तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद के बीच पहले बहुत  बनती थी लेकिन अब  दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। घरवालों के बीच होने वाले तमाशे के बाद दर्शकों को वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। सलमान खान वीकेंड का वार में घरवालों को उनकी गलतियों पर जमकर सुनाते हैं । वहीं जो कंटेस्टेंट अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी करते हैं । लेक्न इस बार वीकेंड वार अलग होने वाला है इस बार घरवालों की क्लास दो और एक्टर लगाएंगे सलमान खान नहीं।

वीकेंड नहीं होस्ट करेंगे सलमान 

सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग को लेकर इस बार वीकएंड वर नहीं होस्ट करेंगे। इस चीज़ को लेकर उनके फैंस निराश हो सकते हैं। क्योंकि इस हफ्ते सलमान खान शो होस्ट करते दिखाई नहीं देंगे। दरअसल, सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के लिए लद्दाख रवाना हो चुके हैं, जहां फिल्म के कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग होनी है। ऐसे में इस वीकेंड का वार में सलमान खान दिखाई नहीं देंगे। जिसके चलते दो अन्य स्टार बिग बॉस 19 का अपकमिंग वीकेंड का वार होस्ट करते दिखाई देंगे।

अक्षय कुमार और अरशद वारसी होस्ट करेंगे वीकेंड का वार

सलमान खान की  जगह इस बार दो-दो जॉली यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी इस बार वीकेंड का वार होस्ट करते नजर आएंगे। दरअसल, 19 सितंबर को ‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होनी है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में नजर आएंगे। अब दोनों स्टार बिग बॉस 19 में अपनी फिल्म को प्रमोट करते और शो होस्ट करते नजर आएंगे और साथ ही साथ घरवालों की क्लास लेते भी दिखाई देंगे।

