लौह पुरुष को नमन: नौतनवा नगर पालिका में श्रद्धांजलि व शपथ समारोह आयोजित

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत की आज़ादी के बाद जब पूरा देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच अपनी दिशा खोज रहा था, तब सरदार वल्लभभाई पटेल दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रतीक बनकर उभरे। उन्होंने न तलवार से, न जंग से, बल्कि अपनी अटल इच्छाशक्ति और राजनीतिक दूरदृष्टि से 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसी अद्भुत योगदान के कारण उन्हें “लौह पुरुष” की उपाधि और “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया।

उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को नौतनवा नगर पालिका कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी और अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई।

अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष ने कहा —“आज भारत को एक मज़बूत, एकीकृत राष्ट्र के रूप में जो हम देख रहे हैं, वह दरअसल पटेल जी के लौह-संकल्प का परिणाम है। वे केवल ‘लौह पुरुष’ नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रेरणादायक स्तंभों में से एक हैं।”

कार्यक्रम में प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, राकेश जायसवाल, सुरेन्द्र बहादुर जायसवाल, संजय पाठक, दुर्गेश कुमार, संजय मौर्या, जयप्रकाश मद्धेशिया, राहुल दूबे, अशोक रौनियार, संतोष श्रीवास्तव, दीपू प्रजापति, अफरोज अहमद, आनंद कुमार, श्रवण कुमार, ईश्वर जायसवाल, सुभाष चंद, सुजीत चौधरी, और मनोज कुमार सहित अन्य कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट