Samantha Ruth Prabhu : सामंथा ने खरीदा नया लग्जरी बंगला, गृह प्रवेश की लुक्स से जीता फैंस का दिल

साउथ सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। एक्ट्रेस ने एक नया लग्जरी बंगला लिया है। अब सामंथा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नए घर की झलकियां शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है।

गृह प्रवेश की झलकियां सोशल मीडिया पर छाईं

सामंथा ने अपने घर के गृह प्रवेश की पूजा के दौरान की कई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वो लाल सूट पहने बेहद सिंपल लेकिन एलीगेंट लुक में नजर आ रही हैं. सामंथा ने अपने रॉयल हाल, खूबसूरत पूजा रूम और अपने प्यारे पेट्स के साथ कई झलकियां शेयर की हैं।

ऐसा दिखता है सामंथा का नया घर

एक फोटो में वो जिम में वर्कआउट करती दिखीं, तो दूसरी में अपने पालतू डॉगी के साथ खेलते हुए. उनके घर का इंटीरियर क्लासी और मॉडर्न लुक का परफेक्ट मिक्स है. जिसमें वुडन टच, नैचुरल लाइट और मिनिमल डेकोरेशन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आया.

फैंस कर रहे ऐसे रिएक्ट

बता दें कि सामंथा के इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लूटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘आपकी सादगी ही आपकी खूबसूरती है.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘क्वीन के लिए इससे बेहतर पैलेस हो ही नहीं सकता.’ उनकी इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

वर्कफ्रंट पर बिजी हैं सामंथा

साउथ इंडस्ट्री में धामल मचाने वाली सामंथा अब बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब उन्हें जल्द ही ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ में देखा जाएगा. फैंस बेसब्री से उनके इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं।