Sambhal CO Anuj Chaudhary Transfer: संभल CO अनुज चौधरी का ट्रांसफर, जानें- कहां हुई नई पोस्टिंग और कौन लेगा उनकी जगह

Sambhal CO Anuj Chaudhary Transfer: होली और जुमे की नमाज पर बयान देकर सुर्खियों में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। अनुज चौधरी के दिये बयान की अभी भी जांच कराई जा रही है। इसी बीच उन्हें संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी सर्किल का CO बनाया गया है। अनुज चौधरी की जगह आलोक कुमार संभल CO की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।