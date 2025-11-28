7040mAh बैटरी और 11-इंच डिस्प्ले के साथ Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में हुआ लॉन्च

Samsung Galaxy Tab A11+ Launched in India: साउथ कोरिया की बड़ी टेक कंपनी सैमसंग ने आज ऑफिशियली अपना Samsung Galaxy Tab A11+ टैबलेट इंडियन मार्केट में पेश कर दिया है। यह डिवाइस 7040mAh बैटरी और 11-इंच डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च हुआ है। टैबलेट ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है। इसके दो वेरिएंट- WiFi और WiFi+5G हैं। आइये सैमसंग के नए डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस और उपलब्धता के बारे में जान लेते हैं-

Samsung Galaxy Tab A11+ टैबलेट में 11 इंच का TFT डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट देता है और सीधी धूप में भी ब्राइट और क्लियर रहता है। यह MediaTek Dimensity 7300 SoC पर चलता है, जिसे 8GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। ज़रूरत पड़ने पर, आप माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा भी सकते हैं। यह Android 16 OS पर आधारित One UI 8 पर चलता है। डिवाइस में 5MP का फ्रंट कैमरा और 8MP का रियर कैमरा है। दोनों कैमरा सेंसर 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

डिवाइस में 7040mAh की बैटरी है और यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यूज़र्स अपने Galaxy Tab A11+ पर Gemini के साथ लाइव होकर अपना कैमरा शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें जो दिख रहा है उसके बारे में मदद मिल सके। इसमें Dolby-इंजीनियर्ड क्वाड स्पीकर्स हैं जो एक रिच और मल्टीडायमेंशनल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। टैबलेट 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। शानदार CPU और GPU के साथ, Galaxy Tab A11+ का AP परफॉर्मेंस हमेशा सबसे अच्छा रहता है, चाहे वह किसी भी काम के लिए हो।

दूसरे फीचर्स में नैनो SIM, USB 2.0 पोर्ट, WiFi (2.4GHz+5GHz), ब्लूटूथ 5.3, GPS, Beidou, Galileo, और QZSS शामिल है। इसका साइज़ 168.7×257.1×6.9mm और वज़न 482g शामिल हैं। कीमत और उपलब्धता की बात करें तो टैबलेट ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है। इसके WiFi वेरिएंट में 6/128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये और 8/256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 28,999 रुपये है। WiFi+5G वेरिएंट में 6/128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 26,999 रुपये और 8/256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है। यह सैमसंग इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट से खरीदने के लिए उपलब्ध है, और जल्द ही अमेज़न पर भी उपलब्ध होगा।