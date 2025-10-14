संजय कपूर की वसीयत में बेटी का Address गलत तो बेटे का नाम गलत! करिश्मा कपूर के वकील ने कोर्ट में गिनाई ‘बड़ी गलतियां

  1. हिन्दी समाचार
90s की  मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर जो कि अपने एक्स हसबैंड संजय कपूर  के प्रॉपर्टि  को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं । संजय कपूर की संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा ये विवाद थमने का नाम नहीं दे रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति बंटवारे का केस चल रहा है. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से करिश्मा के बच्चों, समायरा और कियान, की याचिका पर सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के वकील ने दावा किया कि संजय कपूर की वसीयत में कई गलतियां हैं, जो वसीयत में जालसाजी का इशारा करती हैं. वहीं, करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव पर वसीयत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

संजय कपूर की वसीयत में कई गलतियां

बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा (20) और कियान (15) की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान करिश्मा कपूर के वकील महेश जेठमलानी ने दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को ‘विरासत से वंचित’ करने के लिए संजय की वसीयत के साथ छेड़खानी की गई है। वहीं करिश्मा कपूर के वकील कोर्ट में वसीयत को लेकर कई  गलतियाँ गिनाई।

वसीयत में बेटे का नाम गलत

वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को संजय की वसीयत में गलती गिनाते हुए बताया कि इस वसीयत में करिश्मा के बेटे की स्पेलिंग गलत लिखी गई है।  वहीं, उनकी बेटी का एड्रेस गलत लिखा गया है, जबकि संजय कपूर को इसकी पूरी जानकारी थी।  वसीयत में इस तरह की गलतियाँ संजय कपूर के स्वभाव के बिल्कुल उलट हैं।  वकील ने आगे सवाल खड़े करते हुए कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता गलत कैसे लिख सकते हैं? वसीयत में कई जगह अपने बेटे का नाम गलत कैसे लिख सकते हैं? यह वसीयत दिवंगत संजय कपूर का अपमान करती है, जिसमें इतनी सारी लापरवाही भरी हुई है।

केस की अगली सुनवाई

वकील ने जोर देकर कहा कि वसीयत में गहने और क्रिप्टो क्रिप्टोकरेंसी समेत अलग-अलग एसेट्स थे, जिसकी जानकारी इस वसीयत में नहीं दी गई है. वकील ने दावा किया कि यह कोई वसीयत नहीं थी जिसे संजय कपूर ने तैयार किया हो, पढ़ा हो या बनाया हो.

 

