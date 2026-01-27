संजू सैमसन OUT, श्रेयस अय्यर IN : न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

India's Probable Playing XI for 4th T20I : भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाना है। यह सीरीज अब भारत ने कब्जे में है, क्योंकि मेजबान टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने की सोच सकते हैं। ऐसे में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अगले मैच में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है।
अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को इस सीरीज के शुरुआती तीन मैचों के लिए चोटिल तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था, और सोमवार को बीसीसीआई ने उन्हें बाकी दो मैचों के लिए बरकरार रखा है। अय्यर भले ही तीन मैचों के लिए टीम के स्क्वाड में थे, लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पायी है। माना जा रहा है कि अय्यर को बाकी दो मैचों के लिए टीम में मौका मिल सकता है, जिसके लिए संजू सैमसम प्लेइंग इलेवन से बाहर हो सकते हैं।
सैमसम ने पिछले तीनों मैचों में ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में खेला है। हालांकि, उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। इस विकेटकीपर बल्लेबाज की पिछली तीन पारियों का स्कोर क्रमशः 10 (7), 6 (5) और 0 (1) रहा है। अगर चौथे टी20आई में उन्हें आराम प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाता है तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं। गेंदबाजी आक्रमण में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हो सकती है और कुलदीप यादव को आराम दिया जा सकता है।
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर)/श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई/कुलदीप यादव