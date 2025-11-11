Viral Video : गंगा में डुबकी लगती दिखी सीमा हैदर , लंबे समय बाद वीडियो हुआ वायरल

सीमा और सचिन एक बार सुर्खयोन में बने हुए हैं । जी हाँ एक बार फिर सीमा हैदर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं । कपल का प्यार लोगों के बीच एक चर्चा बना रहता है। सीमा कभी पूजा करते दिखी तो कभी पति और ननद के साथ डांस करते हुए नजर आई। वहीं पिछले कुछ दिनो में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो काफी वायरल नहीं हो रहे थे मगर अभी एक नया वीडियो देखने को मिला। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है।
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
हम सीमा हैदर के जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें वो एक नदी में खड़ी नजर आ रही हैं। नदी में लगाए गए बैरियर के अंदर ही वो खड़ी है और पास की एक रस्सी को पकड़ा हुआ है। वो नाक को बंद करके उस नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। इस दौरान वहां और भी लोग नजर आ रहे हैं जो डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। सीमा हैदर जब भारत आई तो वो सोशल मीडिया पर काफी दिखती थी। उनका हर दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता था। वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करती थी मगर धीरे-धीरे कम हो गया। अब यह एक नया वीडियो उनका सामने आया है।
यहां देखें वायरल वीडियो
आपको बता दें कि यह वीडियो जो आपने अभी देखा वो बुलंदशहर के अनूपशहर का है। दरअसल सीमा हैदर और सचिन मीणा अपनी 8 माह की बेटी मीरा का मुंडन संस्कार कराने के लिए अनूपशहर के मस्तराम घाट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यानी सीमा हैदर गंगा में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना किया। मुंडन समारोह के दौरान, सीमा हैदर ने गंगा में 4 डुबकी लगाई और “गंगा मैया की जय” के नारे भी लगाए।