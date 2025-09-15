BMW कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली के कैंट थाना क्षेत्र के धौलाकुंआ इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गयी। वहीं, इस हादसे में मृतक की पत्नी समेत अन्य लोग घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के कैंट थाना क्षेत्र के धौलाकुंआ इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गयी। वहीं, इस हादसे में मृतक की पत्नी समेत अन्य लोग घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया है।

पुलिस ने बताया कि, रविवार दोपहर उन्हें एक हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान देखा कि, एक बीएमडब्ल्यू कार ​सड़क पर तिरछी खड़ी थी, जबकि एक बाइक मेट्रोल पिलर संख्या 67 के पास सड़क के डिवाइडर के पास क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आा कि, बीएमडब्ल्यू कार महिला चला रही थी, जिसमें बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे। तभी कार ने उनकी टक्कर मार दी।

बताया जा रहा है कि, हादसे के बाद कार चला रही आरोपी महिला और उसके पति कैब से घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही मुकदमा दर्जकर लिया है।

