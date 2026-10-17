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समरसता एक्सप्रेस में सनसनी, टॉयलेट में फंदे से लटका मिला यात्री, मचा हड़कंप

भारतीय रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मुंबई–शालीमार समरसता एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के टॉयलेट में एक यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।

By Sushil Sah 
Updated Date

झारखंड। भारतीय रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मुंबई–शालीमार समरसता एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के टॉयलेट में एक यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।

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शुरूआती जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में यात्री का शव फंदे से लटका हुआ टॉयलेट के अंदर मिला। घटना की सूचना रेलवे अधिकारियों और पुलिस को दी गई। इसके बाद संबंधित टीम ने मौके पर पहुंचकर इससे जुड़ी आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

फिलहाल मृत यात्री की पहचान, घटना के पीछे की वजह और मौत की परिस्थितियों को लेकर आधिकारिक जानकारी की पुष्टि अभी नहीं हुई है। साथ ही पुलिस इस गंभीर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

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