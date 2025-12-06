स्टार बनने से डरने लगे थे बादशाह शाहरुख खान, तब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दी थी यह अहम सीख...

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लिए महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं। शाहरुख बॉलीवुड के शहंशाह की कितनी इज्जत करते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दोनों साथ में स्टेज पर होते हैं तो शाहरुख उनके बेटे की तरह बर्ताव नजर आते हैं। अमिताभ ने खुद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को बॉलीवुड का बादशाह कहा था और अमिताभ को जब भी किसी शूट में शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा जाता है तो SRK की मुस्कान देखने लायक होती है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी शाहरुख को अपना बेटा समझकर ही हमेशा इंडस्ट्री में आगे बढ़ते के टिप्स दिए हैं।

अमिताभ ने सिखाई थी यह बात

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया था जिसे उन्होंने हमेशा फॉलो किया है। शाहरुख खान ने कहा कि मुझे अमित जी ने एक चीज सिखाई थी। उन्होंने कहा अब क्योंकि तुम एक बड़े स्टार बन गए हो तो तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें गलत ठहराया जाएगा। तो पहली चीज यह करना कि कभी अगर गलती हो जाए, हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। शाहरुख ने कहा कि वो तब यंग थे तो उन्होंने कहा- लेकिन अमित जी अगर मैंने गलती ना की हो तो?

शाहरुख खान ने कहा कि मैं इतना डर गया कि सोचा मुझे नहीं बनना है स्टार

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने बताया उन्होंने मुझसे कहा कि वही तो कह रहा हूं, माफी मांग लेना। और जहां भी जाओ, झुक कर बात करना। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे या तुमको मुक्का मारे और अगर तुम उसको वापस मुक्का मारोगे तो पता है क्या होगा? तुम नशे में थे। मैंने कहा कि मैं नशे में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम थे। पैसा तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। तुम अवैध किस्म के आदमी हो। तुम भ्रष्ट हो। शाहरुख खान ने कहा कि मैं इतना डर गया कि सोचा मुझे नहीं बनना है स्टार। मैं सोच रहा था कि यार ये सब हो जाएगा मेरे साथ?

जब शाहरुख खान ने कही थी यह बात

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने कहा कि तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं? इस पर उन्होंने जवाब कुछ भी नहीं दिया। शाहरुख ने कहा कि मैं कोई विक्टिम बनकर नहीं दिखा रहा, स्टार होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार होने पर आपको किसी तरह की आजादी होनी चाहिए कुछ चीजें करने के लिए। बता दें कि शाहरुख खान की अगली फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है।