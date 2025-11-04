  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर काटा हंगामा, अब डायरेक्टर ने दिया ये रिएक्शन

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर काटा हंगामा, अब डायरेक्टर ने दिया ये रिएक्शन

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने बर्थडे पर फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का तोहफा दिया था। फिल्म के टाइटल 'किंग' (King) का खुलासा होने के साथ-साथ फिल्म से एक्शन से लबरेज धमाकेदार टीजर भी सामने आया था। इसका टीजर देख शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

हैदराबाद: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने बर्थडे पर फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का तोहफा दिया था। फिल्म के टाइटल ‘किंग’ (King) का खुलासा होने के साथ-साथ फिल्म से एक्शन से लबरेज धमाकेदार टीजर भी सामने आया था। इसका टीजर देख शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किंग के टीजर को शाहरुख के फैंस का इतना शानदार रिस्पांस मिला कि अभी से ही फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच किंग से वायरल शाहरुख मस्टर्ड जैकेट और ब्लू डेनिम शर्ट वाले लुक ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। शाहरुख के इस लुक को हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रेड पिट का फिल्म एफ 1 का कॉपी बताया जा रहा है और अब खुद इस पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने रिएक्ट किया है।

पढ़ें :- 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बोले-कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, फैंस शॉक्ड

आजकल हेटर्स के लॉजिक कुछ ऐसे हैं, भारत की आजादी से अभी तक इनका आईक्यू लेवल  कर रहा है बफरिंग

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के किंग के लुक ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है। लोग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सिद्धार्थ आनंद को कॉपी मैन बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन इस पोस्ट में शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) का पक्ष लिया गया है, जिस पर खुद किंग के डायरेक्टर ने रिएक्ट किया है। एक्स हैंडल पर वायरल इस पोस्ट में लिखा है, आजकल हेटर्स के लॉजिक कुछ ऐसे हैं, अगर बॉलीवुड फिल्म में फाइटर जेट हैं, तो वो टॉप गन की कॉपी है। फिल्म में शिप है तो वह टाइटैनिक की नक्ल है। अगर एक जैसे कपड़े पहन लो तो वह एफ 1 से चुराया है। ऑरेंज ड्रेस पहन लो तो वह एंटी-हिंदू है। इनका आईक्यू लेवल साल 1947 यानी भारत की आजादी से अभी तक बफरिंग कर रहा है।

जानें क्या है डायरेक्टर का रिएक्शन?

इस पोस्ट पर सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने रिएक्ट करते हुए, दो लाफिंग इमोजी और दो ओके साइन इमोजी पोस्ट किये हैं। वहीं, कईयों ने कहा कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) यह कॉस्ट्यूम साल 2017 में आई फिल्म जब हैरी मेट सेजल में पहन चुके हैं और इससे भी पहले साल 2007 में रजनीकांत ने फिल्म शिवाजी में यह कॉस्ट्यूम पहना था। खैर, फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होने जा रही है। फिलहाल फैंस को फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ इसके ट्रेलर का भी इंतजार है।

पढ़ें :- कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास कॉलेज छात्रा का अपहरण, 3 दरिंदों ने अगवा कर किया गैंगरेप

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर काटा हंगामा, अब डायरेक्टर ने दिया ये रिएक्शन

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया...

'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बोले-कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, फैंस शॉक्ड

'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बोले-कुछ हासिल...

Bigg Boss 19: नीलम गिरी को चाहिए अमाल मलिक जैसा लड़का, बोली ‘उसके पास पैसा है, मैं शादी कर सकती हूं…

Bigg Boss 19: नीलम गिरी को चाहिए अमाल मलिक जैसा लड़का, बोली...

Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज , बोले ''तेरे जैसा दोगला नहीं हूं…

Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज ,...

Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: शहनाज गिल की फिल्म का दिखा पंजाब में जलवा , kk Kudi की कमाई में आया बंपर उछाल

Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: शहनाज गिल की फिल्म का...

Bigboss 19 : न नीलम गिरी न कुनिका, इस फेमस कंटेस्टेंट का कटा घर से पत्ता ,नाम जानकार जाएंगे चौंक

Bigboss 19 : न नीलम गिरी न कुनिका, इस फेमस कंटेस्टेंट का...