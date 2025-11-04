शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर काटा हंगामा, अब डायरेक्टर ने दिया ये रिएक्शन

हैदराबाद: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने बर्थडे पर फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का तोहफा दिया था। फिल्म के टाइटल ‘किंग’ (King) का खुलासा होने के साथ-साथ फिल्म से एक्शन से लबरेज धमाकेदार टीजर भी सामने आया था। इसका टीजर देख शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किंग के टीजर को शाहरुख के फैंस का इतना शानदार रिस्पांस मिला कि अभी से ही फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच किंग से वायरल शाहरुख मस्टर्ड जैकेट और ब्लू डेनिम शर्ट वाले लुक ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। शाहरुख के इस लुक को हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रेड पिट का फिल्म एफ 1 का कॉपी बताया जा रहा है और अब खुद इस पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने रिएक्ट किया है।

आजकल हेटर्स के लॉजिक कुछ ऐसे हैं, भारत की आजादी से अभी तक इनका आईक्यू लेवल कर रहा है बफरिंग

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के किंग के लुक ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है। लोग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सिद्धार्थ आनंद को कॉपी मैन बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन इस पोस्ट में शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) का पक्ष लिया गया है, जिस पर खुद किंग के डायरेक्टर ने रिएक्ट किया है। एक्स हैंडल पर वायरल इस पोस्ट में लिखा है, आजकल हेटर्स के लॉजिक कुछ ऐसे हैं, अगर बॉलीवुड फिल्म में फाइटर जेट हैं, तो वो टॉप गन की कॉपी है। फिल्म में शिप है तो वह टाइटैनिक की नक्ल है। अगर एक जैसे कपड़े पहन लो तो वह एफ 1 से चुराया है। ऑरेंज ड्रेस पहन लो तो वह एंटी-हिंदू है। इनका आईक्यू लेवल साल 1947 यानी भारत की आजादी से अभी तक बफरिंग कर रहा है।

जानें क्या है डायरेक्टर का रिएक्शन?

इस पोस्ट पर सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने रिएक्ट करते हुए, दो लाफिंग इमोजी और दो ओके साइन इमोजी पोस्ट किये हैं। वहीं, कईयों ने कहा कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) यह कॉस्ट्यूम साल 2017 में आई फिल्म जब हैरी मेट सेजल में पहन चुके हैं और इससे भी पहले साल 2007 में रजनीकांत ने फिल्म शिवाजी में यह कॉस्ट्यूम पहना था। खैर, फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होने जा रही है। फिलहाल फैंस को फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ इसके ट्रेलर का भी इंतजार है।