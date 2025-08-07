Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में लगा दी आग, किया जमकर हंगामा

शाहजहांपुर। यूपी के शाहजहांपुर जिले (Shahjahanpur District) में बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग (Badaun-Farrukhabad Road) पर गुरुवार तड़के डीसीएम (DCM) वाहन से दुर्गंध आने पर कांवड़िये भड़क गए। नाराज कांवड़ियों ने डीसीएम में आग लगा दी। जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को शांत कराया। डीसीएम (DCM) में हड्डी भरी हुई थी।

शिवतेरस (Shivratri) पर गुरुवार सुबह कलान में पटना देवकली मंदिर (Patna Devkali Temple) में कांवड़िये जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी मार्ग पर डीसीएम (DCM) से दुर्गंध आने पर कांवड़ियों ने रोकने का प्रयास किया। चालक के रोकने के बजाये रफ्तार बढ़ा दी। कांवड़ियों ने उसे किसी तरह रोक लिया। इस बीच चालक मौके से भाग गया। मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में आग लगा दी।

देखते ही देखते कुछ देर में पूरी डीसीएम (DCM) जल गई। सूचना पर कलान और परौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत कराया। इसके बाद डीसीएम (DCM) को किनारे खड़ा करा दिया है। लोगों में आक्रोश था कि तीन थाना क्षेत्रों को पार कर वाहन कैसे इस रूट में आया था? पुलिस ने लोगों को शांत कराया।

सीओ जलालाबाद अजय राय (CO Jalalabad Ajay Rai) बताया कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद अज्ञात लोगों ने वाहन में आग लगा दी। वाहन में भैंस के सींग भरे थे। पशु चिकित्सक से कराई जांच में इसकी पुष्टि हुई है।