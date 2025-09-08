The Bads Of Bollywood Trailer: शाहरुख खान ने दी खुशखबरी, एक्टर ने किया आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ट्रेलर डेट रिविल

  1. हिन्दी समाचार
By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के  बेटे आर्यन खान  अपने आने वाली वेब सीरीज ‘ The Bads  Of  Bollywood’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये आर्यन खान की डेब्यू सीरीज है। अब आखिरकार इसका ट्रेलर रिलीज डेट सामने आ गई है. जिसका खुलासा खुद शाहरुख खान ने अपनी इस पोस्ट से किया है। आइए जानते  हैं कि  इससे जुड़ी कई चीज़ें

शाहरुख खान ने किया ट्रेलर का ऐलान

एक्टर ने सोमवार यानी आज बेटे आर्यन खान की सीरिज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयरकर किया। इसके साथ ही  कैप्शन  में रिलीज डेट बताया। अभिनेता ने लिखा- ट्रेलर रिलीज आज ही होने वाला है। साथ में किंग खान ने लिखा- ‘बॉलीवुड के कई रंग… आप क्या इन्हें देखने को तैयार हैं?’ हालांकि, उन्होंने ट्रेलर रिलीज का समय नहीं बताया है।

कहा पर स्ट्रीम होगी आर्यन खान की ये सीरीज

आर्यन खान की ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर आर्यन ने करीब 4 साल तक मेहनत की है.  18 सितंबर को सीरीज को रिलीज किया जाएगा।

Hindi News

