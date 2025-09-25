  1. हिन्दी समाचार
  3. Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की बदलेगी चाल , इन राशियों को होगा बड़ा लाभ

Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की बदलेगी चाल , इन राशियों को होगा बड़ा लाभ

न्याय के देवता शनि देव की चाल बदलने वाली है। कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले और पाप कर्मों का दण्ड देने वाले शनि देव 3 अक्टूबर को गुरु ग्रह के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में गोचर कर जाएंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

