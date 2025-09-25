Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की बदलेगी चाल , इन राशियों को होगा बड़ा लाभ

न्याय के देवता शनि देव की चाल बदलने वाली है। कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले और पाप कर्मों का दण्ड देने वाले शनि देव 3 अक्टूबर को गुरु ग्रह के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का मेला लगेगा। आइये जानते है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। रखा धन खर्च हो सकता है। करियर के क्षेत्र में कुछ अचानक परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक तनाव भी इस राशि के कुछ जातकों को हो सकता है। जीवन साथी से प्रेमपूर्वक संबंध बनाकर चलें। मेष राशि के लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।

कन्या राशि

शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ बातचीत सोच-समझकर करें। विवाह में देरी शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण हो सकती है। बीमारियां कुछ जातकों को परेशान करेंगी। सावधान रहें। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार दान करें।

मीन राशि

इस राशि में व्यापार से जुड़े लोगों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद हर कदम सोच-समझकर रखना होगा। लालच से बचें।

पारिवारिक माहौल भी थोड़ा गंभीर नजर आ सकता है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान होंगे। करियर के क्षेत्र में संयम बनाकर आगे बढ़ें। परिस्थितियां विपरीत हों तो शांत रहकर उनका सामना करने की कोशिश करें। उपाय के रूप में पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए।