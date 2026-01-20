Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनिदेव ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश , इन राशियों का चमक सकता है भाग्य

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : न्याय के देवता और कर्मों के फल प्रदाता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर 20 जनवरी यानी आज अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं। शनि के नक्षत्र गोचर का प्रभाव देश-दुनिया समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ता है। खास बात यह है कि उत्तर भाद्रपद शनि का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो वे कर्मफल को तीव्र गति से प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत शुभ और धन वर्षा कराने वाला साबित होगा।

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव का संबंध

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है। यह मीन राशि में 3°20′ से 16°40′ तक फैला होता है और इसका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं यह नक्षत्र जीवन में संतुलन, अनुशासन, आत्मसंयम और निरंतर कर्म की शिक्षा देता है. इस नक्षत्र में जन्मे लोग यदि लगातार मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें और आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, तो जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं।

वर्तमान में शनि देव मीन राशि में स्थित हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे, लेकिन वर्ष 2026 में शनि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इनमें पहला और सबसे प्रभावशाली परिवर्तन 20 जनवरी को होगा।

वृषभ राशि पर प्रभाव

शनि का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। करियर की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। अगर सुसराल पक्ष से परेशानी हो रही है तो स्थिति में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएंगे और सभी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपनी पर्सनालिटी को मजबूत कर पाएंगे।

सिंह राशि पर प्रभाव

शनि का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए कल्याणकारी रहने वाला है। आपके व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और समझदारी बढ़ने से बेहतर लाभ के लिए प्लानिंग भी करेंगे। आपकी बोलचाल और रहन-सहन में काफी बदलाव आएंगे और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी जान-पहचान भी बढ़ेगी।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। जीवन को लेकर नई समझ विकसित होगी। करियर में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी। अगर नौकरी व कारोबार में कोई परेशानी चल रही है तो वह भी खत्म हो जाएगी। रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। भावनाओं में बहने से बचें और व्यावहारिक फैसले लें।