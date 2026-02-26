शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, यौन उत्पीड़न का दर्ज है केस

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महराज (Jyotirmatha Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda Saraswati Maharaj) और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी (Mukundananda Brahmachari) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में होगी।
वाराणसी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महराज (Jyotirmatha Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda Saraswati Maharaj) और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी (Mukundananda Brahmachari) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में होगी। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर एक तथाकथित धर्मगुरु ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण (Sexual Abuse) का केस दर्ज कराया है।