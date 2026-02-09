Sharad Pawar Health : शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी , रूबी हॉल क्लीनिक में ले गए परिजन

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP–Sharad Pawar faction) के प्रमुख नेता शरद पवार की तबीयत अचानक खराब होने की खबर सामने आई है।
शरद पवार को उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दामाद सदानंद सुले बारामती से पुणे ले गए। 85 साल के विपक्षी नेता बारामती में बीमार हो गए। उन्हें वहीं शुरुआती मेडिकल केयर दी गई। जब उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने आगे के टेस्ट और पूरे इलाज के लिए उन्हें पुणे ले जाने की सलाह दी। इधर रूबी हॉल क्लिनिक के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि डॉक्टर पहले उनकी जांच करेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है या उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है।