Shardiya Navratri 2025 :  नवरात्रि के व्रत में बनाएं ये Satvik स्मूदी ,  दिनभर शरीर में बनी रहेगी भरपूर एनर्जी

Shardiya Navratri Vrat 2025 : शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी हैं। भक्ति , शक्ति और आस्था के पावन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। ​मां दुर्गा की आराधना में भक्त गण निराहार,फलहार, निर्जला, और Satvik rules का पालन करके मां आदिशक्ति को प्रसन्न करने की चेष्ठा करते है।

फलाहार व्रत में भक्त गण नट्स, सीड्स, फल, आलू, सिंघाड़े या फिर कूटू का आटे का सेवन करते है। नौ दिनों तक व्रत व्रत रखने वाले भक्तों को कमजोरी न महसूस हो और स्फूर्ति बनी इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के fruit eaters का सेवन करना आवश्यक हो जाता है।

नवरात्रि के व्रत में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना और साथ ही व्रती जूस या स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं। खासकर अगर व्रती को फल खाना ज्यादा पसंद नहीं है, तो यह उनके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा। आइये जानते है Smoothie Recipes के बारे में हैं, जो आप व्रती के लिए झटपट से घर पर बना सकते हैं।

नट्स स्मूदी

इसे बनाने के लिए बादाम और काजू को कम से कम 1 से 2 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगों दे। अब एक मिक्सर या ब्लेंडर में कटा हुआ केला, भिगोए हुए बादाम और काजू, जरूरत के मुताबिक दूध, मिठास के लिए शहद या खजूर डालें। सभी Ingredients को 1 से 2 मिनट तक Blend कर लें। जब तक पेस्ट स्मूद और क्रीमी न हो जाए। अब इसे गिलास में निकालें। ऊपर से थोड़े बारीक कटे या grated हुए बादाम और काजू डालकर सर्व करें। केले में पोटेशियम, फाइबर और प्रोटीन होता है। यह शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है।

चीकू और बनाना स्मूदी

इसे बनाने के लिए चीकू और केले को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन दोनों के साथ ही दूध, शहद या खजूर को ब्लेंडर में डालकर मिक्स करें। जब तक Paste Smooth और गाड़ी नहीं हो जाए, तब तक इसे ब्लेंड करें। ग्लास में निकालें और ऊपर से चीकू स्टाइल या ड्राई फ्रूट्स से Garnish करें। आयरन और फाइबर से भरपूर होता है।

खीरे की स्मूदी

खीरा शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ऐसे में आप इससे भी Smoothie बना सकते हैं। इसके लिए खीरे को मोटा-मोटा काट लें। अब इसके साथ धनिया की पत्तियों को ग्राइंडर में डालें। इसे स्मूथ पीस लें। अब इसमें स्वादानुसार rock salt और black pepper पाउडर छिड़कें, लीजिए खीरे की Smoothie झटपट बनकर तैयार है।

सेब, केला और ड्राई फ्रूट स्मूदी

सेब, केला और ड्राई फ्रूट यह सभी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, साथ ही शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं। ऐसे में आप इन सभी को मिक्स करे Smoothie बना सकते हैं। इसके लिए केले और सेब को को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक मिक्सी में इन दोनों के साथ ही दूध और भीगे हुए dry fruits को डालें। टेस्टी और हेल्दी Smoothie बनकर तैयार है।