  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारोपी शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारोपी शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश भर में चर्चा में आए शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने बेतिया के चिउटाहा गांव से गिरफ्तार किया है। शशांक पर मूसेवाला के साथ-साथ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुकदमा दर्ज है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Singer Sidhu Moosewala) की हत्या के बाद देश भर में चर्चा में आए शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने बेतिया के चिउटाहा गांव से गिरफ्तार किया है। शशांक पर मूसेवाला के साथ-साथ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुकदमा दर्ज है। शशांक पर यह भी आरोप लगा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। यह भी बता दे कि सिकटी विधानसभा से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने शशांक पाण्डेय को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसकी उम्मीवारी रद्द कर दी गई थी।

पढ़ें :- Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

बेतियां के चिउटाहा गांव निवासी जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने शशांक पाण्डेय पर फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर फार्म हाउस की दिवार तोड़ कर अंदर घुस गया था और मवेशियों के साथ फार्म हाउस में रखा गेंहू और धान लूट लिया था। इसके बाद फार्म हाउस में आग लगा दी थी। शशांक ने धमकी भी दी थी कि फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। सूचना मिलने पर बेतिया जनपद की मैनाटांड थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दे कि शशांक को पुलिस ने पूर्वी चंपारण जनपद के रक्सौल थाना पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार कर चु​की है।

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था शशांक पाण्डेय

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या करने और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने के बाद शशांक पाण्डेय सुर्खियों में आया था। शशांक पर बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मामले में मुकदमा दर्ज है। इस साथ ही सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में भी शशांक पर मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी है।

पढ़ें :- लालू यादव के घर में चल रहे विवाद पर बोले चिराग पासवान, कहा- यह राजनीतिक नहीं पारवारिक मामला है, इस पर टिप्पणी करना गलत है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा...

सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारोपी शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारोपी शशांक पाण्डेय...

रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके ही दम लेगी, AAP ने साधा निशाना

रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके ही...

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर अनाउंस करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर...

Viral : संसद में एक दूसरे पर तीर चलाने वाली महिला सांसदों ने स्टेज पर लगाए ठुमके... देखिए कंगना, महुआ और सुप्रिया का डांस वीडियो

Viral : संसद में एक दूसरे पर तीर चलाने वाली महिला सांसदों...

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल...