सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारोपी शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार

पटना। सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Singer Sidhu Moosewala) की हत्या के बाद देश भर में चर्चा में आए शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। शशांक पाण्डेय को बिहार पुलिस ने बेतिया के चिउटाहा गांव से गिरफ्तार किया है। शशांक पर मूसेवाला के साथ-साथ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुकदमा दर्ज है। शशांक पर यह भी आरोप लगा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। यह भी बता दे कि सिकटी विधानसभा से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने शशांक पाण्डेय को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसकी उम्मीवारी रद्द कर दी गई थी।

बेतियां के चिउटाहा गांव निवासी जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने शशांक पाण्डेय पर फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर फार्म हाउस की दिवार तोड़ कर अंदर घुस गया था और मवेशियों के साथ फार्म हाउस में रखा गेंहू और धान लूट लिया था। इसके बाद फार्म हाउस में आग लगा दी थी। शशांक ने धमकी भी दी थी कि फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। सूचना मिलने पर बेतिया जनपद की मैनाटांड थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दे कि शशांक को पुलिस ने पूर्वी चंपारण जनपद के रक्सौल थाना पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार कर चु​की है।

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था शशांक पाण्डेय

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या करने और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने के बाद शशांक पाण्डेय सुर्खियों में आया था। शशांक पर बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मामले में मुकदमा दर्ज है। इस साथ ही सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में भी शशांक पर मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी है।