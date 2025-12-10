  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. शशि थरूर ने ठुकराया ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड’, बोले- मैं नहीं जा रहा हूं

शशि थरूर ने ठुकराया ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड’, बोले- मैं नहीं जा रहा हूं

Veer Savarkar International Impact Award 2025: आगामी 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड' को ठुकराया दिया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Veer Savarkar International Impact Award 2025: आगामी 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड’ को ठुकराया दिया है।

पढ़ें :- जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे...भाजपा और पीएम मोदी पर खरगे का निशाना

दरअसल, वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 जिन छह हस्तियों को दिया जाएगा, उनमें एक नाम तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी शामिल है। लेकिन, थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह यह अवॉर्ड लेने नहीं जा रहे हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 पर शशि थरूर ने बुधवार को मीडिया से कहा, “मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने कल ही इसके बारे में सुना और मैं नहीं जा रहा हूं।”

कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने बुधवार को कहा कि पार्टी के किसी भी सदस्य, जिसमें MP शशि थरूर भी शामिल हैं, को वीर सावरकर के नाम पर कोई भी अवॉर्ड नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया था। मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर अवॉर्ड लेंगे क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस की बेइज्जती होगी और उसे शर्मिंदगी होगी।

बता दें कि वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 उन प्रभावशाली लोगों को दिया जा रहा है जिनके कार्यों ने समाज, नीति निर्माण, राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Deoria Plot Allotment Case : दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को क्राइम ब्रांच ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

Deoria Plot Allotment Case : दिल्ली जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर...

आरजे महवश अब बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार, पहली फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ में इस एक्टर के साथ फरमाएंगी इश्क

आरजे महवश अब बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार, पहली...

भारतीय संस्कृति के लिए आज ऐतिहासिक दिन, दीपावली UNESCO की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल

भारतीय संस्कृति के लिए आज ऐतिहासिक दिन, दीपावली UNESCO की मानवता की...

शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड', बोले- मैं नहीं जा रहा हूं

शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड', बोले- मैं नहीं...

'सूर्या' आईपीएल में हिट और टीम इंडिया में फ्लॉप! क्या कप्तान होने की वजह से बार-बार मिल रहा मौका?

'सूर्या' आईपीएल में हिट और टीम इंडिया में फ्लॉप! क्या कप्तान होने...

IndiGo Service Restored: आज इंडिगो की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी, 9वें दिन 1900 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान

IndiGo Service Restored: आज इंडिगो की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की...