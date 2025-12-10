शशि थरूर ने ठुकराया ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड’, बोले- मैं नहीं जा रहा हूं

Veer Savarkar International Impact Award 2025: आगामी 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड’ को ठुकराया दिया है।

दरअसल, वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 जिन छह हस्तियों को दिया जाएगा, उनमें एक नाम तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी शामिल है। लेकिन, थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह यह अवॉर्ड लेने नहीं जा रहे हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 पर शशि थरूर ने बुधवार को मीडिया से कहा, “मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने कल ही इसके बारे में सुना और मैं नहीं जा रहा हूं।”

कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने बुधवार को कहा कि पार्टी के किसी भी सदस्य, जिसमें MP शशि थरूर भी शामिल हैं, को वीर सावरकर के नाम पर कोई भी अवॉर्ड नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया था। मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर अवॉर्ड लेंगे क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस की बेइज्जती होगी और उसे शर्मिंदगी होगी।

बता दें कि वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025 उन प्रभावशाली लोगों को दिया जा रहा है जिनके कार्यों ने समाज, नीति निर्माण, राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है।