  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

Kerala Assembly Election 2026 : केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Election) की राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में केरल चुनाव के दौरान थरूर की क्या भूमिका रहेगी?

By संतोष सिंह 
Updated Date

Kerala Assembly Election 2026 : केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Election) की राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में केरल चुनाव (Kerala Election) के दौरान थरूर की क्या भूमिका रहेगी? इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक और केरल विपक्ष के नेता वी.डी सतीशन (Kerala Opposition Leader V.D. Satheesan) ने दी है।

पढ़ें :- राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे बनाई गई उनकी भाजपा समर्थक नेता की छवि

बता दें कि तिरुवनंतपुरम सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) व पार्टी आलाकमान के बीच गुरुवार को शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Party President Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात के बाद खुशी जताई है। साथ ही चर्चा को बहुत अच्छा और सकारात्मक करार दिया। ऐसे में उन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया, जिसमें उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच अब केरल चुनाव में थरूर की भूमिका को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है।

केरल में विपक्ष के नेता का थरूर पर बयान

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन (Kerala Opposition Leader V.D. Satheesan)  ने बताया कि वह कोच्चि में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के साथ एक मीटिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शशि थरूर केरल में चुनावों के लिए यूडीएफ कैंपेन (UDF Campaign) में सबसे आगे रहेंगे। वह चुनावों के लिए केरल में अधिक सक्रिय रहेंगे। सतीशन ने आगे कहा कि हम उन्हें राज्य की सभी 140 सीटों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

जानें क्या बोले थरूर?

पढ़ें :- हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई...कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत पर बोले शशि थरूर

वहीं दिल्ली से केरल पहुंचे शशि थरूर ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) से मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मैं इसे एक सकारात्मक तरीके से देखता हूं कि सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे माहौल में और मिलजुलकर बातचीत करने का मौका मिला, और यह किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। हम सब साथ काम करने वाले साथी हैं। ये मेरे दो नेता हैं, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ संसद के मेरे अपने सदन, लोकसभा में विपक्ष के नेता। बहुत ही अच्छी और केंद्रीत बातचीत करने का मौका मिलना अच्छा रहा। हम सब मिलकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री को लेकर कही बड़ी बात, कहां- नए नियम सनातन धर्म को बांटने वाले थे

UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह...

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे बनाई गई उनकी भाजपा समर्थक नेता की छवि

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे...

उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन का पायलट, चौकाने वाली वजह आई सामने

उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के...

माघी पूर्णिमा स्नान के लिए ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य को मनाने में जुटे अफसर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रखी ये शर्तें

माघी पूर्णिमा स्नान के लिए ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य को मनाने में...

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल...

Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतें शुक्रवार को धड़ाम, सिल्वर 24000 रुपये तक टूटी, गोल्ड 8000 रुपये हुआ सस्ता

Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतें शुक्रवार को धड़ाम,...