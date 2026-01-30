केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

Kerala Assembly Election 2026 : केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Election) की राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में केरल चुनाव (Kerala Election) के दौरान थरूर की क्या भूमिका रहेगी? इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक और केरल विपक्ष के नेता वी.डी सतीशन (Kerala Opposition Leader V.D. Satheesan) ने दी है।

बता दें कि तिरुवनंतपुरम सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) व पार्टी आलाकमान के बीच गुरुवार को शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Party President Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात के बाद खुशी जताई है। साथ ही चर्चा को बहुत अच्छा और सकारात्मक करार दिया। ऐसे में उन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया, जिसमें उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच अब केरल चुनाव में थरूर की भूमिका को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है।

केरल में विपक्ष के नेता का थरूर पर बयान

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन (Kerala Opposition Leader V.D. Satheesan) ने बताया कि वह कोच्चि में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ एक मीटिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शशि थरूर केरल में चुनावों के लिए यूडीएफ कैंपेन (UDF Campaign) में सबसे आगे रहेंगे। वह चुनावों के लिए केरल में अधिक सक्रिय रहेंगे। सतीशन ने आगे कहा कि हम उन्हें राज्य की सभी 140 सीटों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

जानें क्या बोले थरूर?

वहीं दिल्ली से केरल पहुंचे शशि थरूर ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) से मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मैं इसे एक सकारात्मक तरीके से देखता हूं कि सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे माहौल में और मिलजुलकर बातचीत करने का मौका मिला, और यह किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। हम सब साथ काम करने वाले साथी हैं। ये मेरे दो नेता हैं, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ संसद के मेरे अपने सदन, लोकसभा में विपक्ष के नेता। बहुत ही अच्छी और केंद्रीत बातचीत करने का मौका मिलना अच्छा रहा। हम सब मिलकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।