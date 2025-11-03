  1. हिन्दी समाचार
  3. Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: शहनाज गिल की फिल्म का दिखा पंजाब में जलवा , kk Kudi की कमाई में आया बंपर उछाल

पंजाब की कैटरीना कही जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है।  शहनाज की नई पंजाबी फिल्म ‘Ikk Kudi’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।  शहनाज की ‘Ikk Kudi’ को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।  ‘Ikk Kudi’ को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं, और बढ़ते दिन के साथ शहनाज गिल की फिल्म काफी कमाल कर रही है।  आइए जानते हैं कि शहनाज गिल की फिल्म तीन दिन में कितनी कमाई की।

Ikk Kudi की कमाई में उछाल

Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, शहनाज गिल स्टारर फिल्म ‘Ikk Kudi’ ने तीसरे दिन 0.25 करोड़ (25 लाख) का कलेक्शन किया है. ये फिल्म का अब तक सबसी ज्यादा कमाई की है। इसी के साथ ‘Ikk Kudi’ ने भारत में अब तक कुल 0.56 करोड़ (56 लाख) का कारोबार किया है. वहीं, तीसरे दिन इसकी ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी देखी गई. मालूम हो कि फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 12 लाख और दूसरे दिन सिर्फ 19 लाख रुपये की कमाई की थी. तीसरे दिन मूवी की कमाई में भारी उछाल देखने को मिला.

kk Kudi’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसी के साथ शहनाज गिल की फिल्म ‘Ikk Kudi’ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी सामने आए हैं. Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दिनों में ‘Ikk Kudi’ ने वर्ल्डवाइड 0.64 करोड़ (64 लाख) का कलेक्शन किया है. बता दें कि ‘Ikk Kudi’ ने शहनाज गिल की पिछली फिल्मों हौसला रख (2.52 करोड़) और थैंक यू फॉर कमिंग (1.06 करोड़) से काफी कम कमाई की है.

‘Ikk Kudi’ की कास्ट

शहनाज गिल स्टारर फिल्म ‘Ikk Kudi’ इसी हफ्ते 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी।

 

 

