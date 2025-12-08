शेख हसीना और भारत की कट्टर-विरोधी खालिदा जिया की हालत नाजुक, विदेश ले जाने की तैयारी

Khaleda Zia’s Condition is critical: शेख हसीना और भारत की कट्टर-विरोधी मानी जाने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार बतायी जा रही हैं। खालिदा जिया की हालत कोई सुधार नहीं है और बेहद नाजुक स्थिति को देखते उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के एविएशन अधिकारियों के अनुसार, खालिदा जिया को इलाज के लिए लंदन ले जाया जाएगा। उन्हें ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, देश के सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAAB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयर एम्बुलेंस को मंगलवार को सुबह 8 बजे लैंडिंग का स्लॉट दिया गया है और इसी दिन रात 9 बजे विमान के उड़ान भरने का समय भी तय किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर सरकार ने खालिदा जिया को ले जाने के लिए इस विमान का इंतजाम किया है, जिसे जर्मनी स्थित FAI एविएशन ग्रुप से रेंट पर लिया गया है। 80 वर्षीय की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन खालिदा का लगभग 2 हफ्तों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शुक्रवार सुबह एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाने की संभावना जतायी जा रही थी। लेकिन, उनकी पार्टी बीएनपी ने बाद में कहा कि तकनीकी दिक्कतों के कारण विमान के आने में देरी हुई। फिर रविवार को भी उन्हें ले जाने की योजना भी टाल दी गई। माना जा रहा है कि खालिदा जिया लंबी यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्हें ले जाने की योजना टल रही है। कतर की ओर से जिस रिप्लेसमेंट एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, वह क्रिटिकल-केयर उपकरणों से लैस है, जिसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप और ऑक्सीजन सिस्टम शामिल हैं।

खालिदा जिया को लंदन ले जाने के दौरान एयर एम्बुलेंस में गहन देखभाल के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स का स्टाफ मौजूद रहेगा। इससे पहले भी कतर ने खालिदा की मदद की थी। वह कतर के अमीर के निजी बेड़े की एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए लंदन गई थीं।