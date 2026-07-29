गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा को किसने चढ़ाया 1.05 करोड़ का सोने का मुकुट? देखिए वीडियो

शिरडी। महाराष्ट्र के शिरडी (Shirdi) में गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima) के मौके पर आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के एक साईं भक्त ने साईं बाबा को 1.05 करोड़ रुपये कीमत का सोने का मुकुट (Golden Crown) भेंट किया। यह मुकुट उन्होंने श्रद्धा और गुरु दक्षिणा (Guru Dakshina) के रूप में शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान (Shri Sai Baba Sansthan) को अर्पित किया। श्री साईं बाबा संस्थान (Shri Sai Baba Sansthan) में भक्त की ओर से चढ़ाए गए इस सोने के मुकुट को साईं बाबा के प्रति उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक बताया गया।

गुरु पूर्णिमा के मौके पर आंध्र प्रदेश के एक भक्त ने शिरडी साईं बाबा मंदिर (Shirdi Sai Baba Temple) में गुरु दक्षिणा के तौर पर ₹1.05 करोड़ कीमत का 642 ग्राम सोने का मुकुट भेंट किया। बारीकी से डिज़ाइन किए गए इस मुकुट में भगवान विष्णु के दस अवतारों (दशावतार) को दिखाया गया है और इसे आस्था और आभार के प्रतीक के तौर पर दान किया गया।

श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट (Shri Sai Baba Temple Trust) ने इस भेंट का स्वागत करते हुए इसे इस साल गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima) के उत्सव के दौरान मिले सबसे कीमती दान में से एक बताया। दान देने वाले भक्त, जो लंबे समय से साईं के अनुयायी हैं, ने कहा कि यह मुकुट साईं बाबा की दिव्य उपस्थिति में उनके विश्वास और कुछ वापस देने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।