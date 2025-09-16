  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत, देखें तबाही का मंजर

VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत, देखें तबाही का मंजर

उत्तराखंड में देर रात देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने (Clouds in Sahasradhara) से हर तरफ भारी तबाही मची हुई है। वहीं मसूरी (Mussoorie) में देर रात भारी बारिश से मजदूरों के आवास के ऊपर मलबा आ गया। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

देहरादून। उत्तराखंड में देर रात देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने (Clouds in Sahasradhara) से हर तरफ भारी तबाही मची हुई है। वहीं मसूरी (Mussoorie) में देर रात भारी बारिश से मजदूरों के आवास के ऊपर मलबा आ गया। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पढ़ें :- पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी; शिमला से लेकर देहरादून तक बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही

सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान होने की सूचना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्य बाजार में मलबा आने से दो से तीन बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कार्डीगाड़ के ग्राम प्रधान राकेश जवाड़ी ने अमर उजाला को बताया कि घटना रात करीब साढ़े 11 बजे की है। कार्डीगाड़ में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। इससे दो से तीन बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए जबकि एक मार्केट में बनीं करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त हो गईं।

उन्होंने बताया कि वहां पर करीब 100 लोग फंस गए थे जिन्हें गांव वालों ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसी भी सूचना मिली कि एक से दो लोग लापता हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, हालांकि उनकी तलाश की जा रही है।

वहीं, आपदा कंट्रोल रूम से रात दो बजे जानकारी मिली कि घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ और फायर की टीम को रवाना कर दिया गया है लेकिन रास्ते पर अधिक मलबा आ जाने के कारण टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंचकर रास्ता खोलने में जुट गई है।

वहीं देहरादून में तमसा नदी रौद्र रूप में आ गई है। टपकेश्वर मंदिर (Tapkeshwar Temple) में शिवलिंग तक डूब गया है। मंदिर परिसर को खाली कराया गया है। उधर, आईटी पार्क के पास भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे सॉन्ग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी (Raipur Police Chief Girish Negi) ने बताया कि घटना रात करीब साढ़े 12 से एक बजे के बीच की है जब आईटी पार्क के पास अचानक मलबा आ गया। सूचना मिलते ही तुरंत बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद एनडीआरएफ व एसडीआरएफ (SDRF) को भी मौके पर बुला लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है।

मसूरी के झड़ीपानी में सोमवार देर रात भारी बारिश से मजदूरों के आवास के ऊपर मलबा आ गया। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। शहर कोतवाल संतोष कुंवर ने बताया कि बारिश का पानी और मलबा मजदूरों के कच्चे आवास के ऊपर आ गया। इससे एक मजदूर की दबने से मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ (SDRF), पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत, देखें तबाही का मंजर

VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की...

पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी; शिमला से लेकर देहरादून तक बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही

पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी; शिमला से लेकर देहरादून तक बारिश...

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान...भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में...

वायरल वीडियो: मजाक में ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक आया करंट की चपेट में

वायरल वीडियो: मजाक में ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक आया करंट...

वायरल वीडियो: एसी कोच में बर्थ पर बैठ युवती पी रही सिगरेट, यात्रियों ने किया मना तो करने लगी बहस

वायरल वीडियो: एसी कोच में बर्थ पर बैठ युवती पी रही सिगरेट,...

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी को बताया जिम्मेदार

भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने...