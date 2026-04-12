बिहार बीजेपी विधायक दल नेता चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संसदीय बोर्ड (Parliamentary Board) ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु रविवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संसदीय बोर्ड (Parliamentary Board) ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु रविवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह जानकारी राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरूण सिंह (Arun Singh, National General Secretary and In-charge of Headquarters) ने दी है।
बिहार में संगठन को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
माननीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं।
उनके अनुभव और मार्गदर्शन में विधायक दल के नेता का चयन सुचारु… pic.twitter.com/mW62gbBGN1
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 12, 2026
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बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में संगठन को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने लिखा कि कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन में विधायक दल के नेता का चयन सुचारु रूप से संपन्न होगा और संगठन नई ऊर्जा के साथ जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाएगा।