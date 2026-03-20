“Shriphaal” Navratri fast : नवरात्रि व्रत में “श्रीफल” को माता लक्ष्मी व ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है , जानें प्रमुख उपयोग और मान्यताएं

चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई और इसका समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा। आज यानी 20 मार्च, शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि व्रत में नारियल का विशेष महत्व है, जिसे "श्रीफल" कहा जाता है और यह माता लक्ष्मी व ऊर्जा का प्रतीक है। कलश स्थापना में जटाधारी नारियल का उपयोग शुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। इसके सेवन से व्रत के दौरान ऊर्जा और हाइड्रेशन बना रहता है।
“Shriphaal” in Navratri fast : चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई और इसका समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा। आज यानी 20 मार्च, शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। देवी दुर्गा को प्रासन्न करने के लिए नवरात्रि में तप, त्याग, और संयम के पालन करने का विधान है। मान्यता है कि माता की सच्चे मन से पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है।
नवरात्रि व्रत में नारियल का विशेष महत्व है, जिसे “श्रीफल” कहा जाता है और यह माता लक्ष्मी व ऊर्जा का प्रतीक है। कलश स्थापना में जटाधारी नारियल का उपयोग शुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। इसके सेवन से व्रत के दौरान ऊर्जा और हाइड्रेशन बना रहता है।
नवरात्रि व्रत में नारियल के प्रमुख उपयोग और मान्यताएं
कलश स्थापना: घटस्थापना (कलश) पर जटाधारी नारियल को कलावा बांधकर स्थापित किया जाता है, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है।
प्रसाद: कलश पर चढ़ाया गया नारियल ‘महाप्रसाद’ माना जाता है, जिसे नौ दिनों के बाद परिवार में बांटा जा सकता है।
स्वास्थ्य लाभ: नारियल पानी व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि यह पोटैशियम और सोडियम जैसे प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है।
सेवन नियम: कुछ मान्यताओं के अनुसार, अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए, लेकिन नवमी या दशमी के दिन इसे खाया जा सकता है।
पूजा के बाद: यदि नारियल सूखा है, तो इसे पूजा स्थल या तिजोरी में रखा जा सकता है।