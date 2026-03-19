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Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्र आज से शुरू, जाने और पूजन विधि और भोग

 चैत्र नवरात्र का पवित्र पर्व आज से शुरू होने जा रहा है। नौ दिन तक देवी उपासना के इस पर्व में भक्त जप , तप , अनुष्ठान,आरती करते हुउ देवी दुर्गा को प्रसन्न करते है। वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है।

By अनूप कुमार 
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