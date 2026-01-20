चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

Silver prices are soaring, increasing by 10,000 rupees in a single day, and rising by over 100,000 rupees in just one month.
Silver Price Record : चांदी ने तेजी से सारे रिकॉर्ड मंगलवार को तोड़ दिये। चांदी के भाव दो लाख से तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम होने में सिर्फ एक महीना लगा। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक तेजी का दौर जारी है। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड स्तरों को छू लिया। बाजार के लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चांदी की चाल रही है। जिस चांदी को 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से दो लाख रुपये तक पहुंचने में 14 महीने का वक्त लगा था, उसने दो लाख से तीन लाख रुपये का सफर महज एक महीने में ही तय कर लिया।
सोमवार को तीन लाख प्रति किलोग्राम का स्तर पार करने के बाद मंगलवार को चांदी 3.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के भाव के करीब पहुंच गई। वहीं, सोना 1.48 लाख रुपये के पार चला गया है। एमसीएक्स पर मंगलवार को कीमती धातुओं में भारी खरीदारी देखी गई। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को सोना पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी फिर एक लंबी छलांग लगाते हुए 3.23 लाख प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई।