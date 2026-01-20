  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

Silver prices are soaring, increasing by 10,000 rupees in a single day, and rising by over 100,000 rupees in just one month.

By संतोष सिंह 
Updated Date

Silver Price Record : चांदी ने तेजी से सारे रिकॉर्ड मंगलवार को तोड़ दिये। चांदी के भाव दो लाख से तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम होने में सिर्फ एक महीना लगा। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक तेजी का दौर जारी है। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड स्तरों को छू लिया। बाजार के लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चांदी की चाल रही है। जिस चांदी को 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से दो लाख रुपये तक पहुंचने में 14 महीने का वक्त लगा था, उसने दो लाख से तीन लाख रुपये का सफर महज एक महीने में ही तय कर लिया।

पढ़ें :- Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये स्‍वाहा, जानें गिरावट की वजह?

सोमवार को तीन लाख प्रति किलोग्राम का स्तर पार करने के बाद मंगलवार को चांदी 3.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के भाव के करीब पहुंच गई। वहीं, सोना 1.48 लाख रुपये के पार चला गया है। एमसीएक्स पर मंगलवार को कीमती धातुओं में भारी खरीदारी देखी गई। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को सोना पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी फिर एक लंबी छलांग लगाते हुए 3.23 लाख प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े...

Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये स्‍वाहा, जानें गिरावट की वजह?

Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख...

Video-डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिल्ली प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज? जानें वायरल वीडियो का सच

Video-डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिल्ली प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी पर कसा...

नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं और गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं: राहुल गांधी

नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों...

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास, आखिरी मैच 2023 में खेला था सिंगापुर ओपन

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास, आखिरी मैच...

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, भारत को क्यों बना रहे हैं ढोंगीवादी?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को...