सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, फोन पर कहा- 15 लाख दो वरना

फेमस भजन गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी मिली है। ‘लागी मेरी लगन तेरे संग शंकरा’ फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी से फोन पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। इस खबर की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रसाशन से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक तहलका मच गया। सिंगर हंसराज को धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया है। हालांकि, सिंगर के प्राइवेट गार्ड ने विजय कटारिया की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है. इस मामले को विस्तार से जानते हैं.

पुलिस ने की आरोपी की पहचान

खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताने वाले शख्स ने हंसराज रघुवंशी को परिवार सहित मारने की धमकी दी है। इसके बाद सिंगर के पर्सनल गार्ड ने तुरंत मोहाली पुलिस से इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने भी बिना देरी किए केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हंसराज रघुवंशी को धमकी देने वाले शख्स की पहचान राहुल कुमार नागड़े के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है।

15 लाख के रंगदारी की मांग

सिंगर के गार्ड ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साल 2021-2022 में धमकी देने वाले शख्स राहुल से रघुवंशी की मुलाकात उज्जैन के मंदिर में हुई थी. उसी शख्स ने अब हंसराज को व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें और उनके साथ उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने सिंगर से 15 लाख की रंगदारी भी मांगी. साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे ये पैसे नहीं मिले तो वो हंसराज रघुवंशी को उनके परिवार के साथ जान से मार देगा।

हंसराज रघुवंशी के भक्ति गाने

बता दें कि हंसराज वो सिंगर हैं जो कि अपने गानो से अनेकों के दिलों पर राज करते हैं। उनके कुछ खास सॉन्ग ‘मेरा भोला है भंडारी’, ‘लागी मेरी लगन तेरे संग शंकरा’, और ‘राधे-राधे’ को यूट्यूब पर मिलियन में व्यूज मिले हैं