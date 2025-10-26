  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, फोन पर कहा- 15 लाख दो वरना

सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, फोन पर कहा- 15 लाख दो वरना

फेमस भजन गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी मिली है. ‘लागी मेरी लगन तेरे संग शंकरा’ फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी से फोन पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। इस खबर  की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रसाशन से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक तहलका मच गया। सिंगर हंसराज को धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया है।  हालांकि, सिंगर के प्राइवेट गार्ड ने विजय कटारिया की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है. इस मामले को विस्तार से जानते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

फेमस भजन गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी मिली है।  ‘लागी मेरी लगन तेरे संग शंकरा’ फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी से फोन पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। इस खबर  की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रसाशन से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक तहलका मच गया। सिंगर हंसराज को धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया है।  हालांकि, सिंगर के प्राइवेट गार्ड ने विजय कटारिया की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है. इस मामले को विस्तार से जानते हैं.

पढ़ें :- सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी

पुलिस ने की आरोपी की पहचान

खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताने वाले शख्स ने हंसराज रघुवंशी को परिवार सहित मारने की धमकी दी है।  इसके बाद सिंगर के पर्सनल गार्ड ने तुरंत मोहाली पुलिस से इस मामले की शिकायत की।  पुलिस ने भी बिना देरी किए केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हंसराज रघुवंशी को धमकी देने वाले शख्स की पहचान राहुल कुमार नागड़े के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है।

15 लाख के रंगदारी की मांग

सिंगर के गार्ड ने  पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साल 2021-2022 में धमकी देने वाले शख्स राहुल से रघुवंशी की मुलाकात उज्जैन के मंदिर में हुई थी. उसी शख्स ने अब हंसराज को व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें और उनके साथ उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।  आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने सिंगर से 15 लाख की रंगदारी भी मांगी. साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे ये पैसे नहीं मिले तो वो हंसराज रघुवंशी को उनके परिवार के साथ जान से मार देगा।

पढ़ें :- बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर, मशहूर एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हंसराज रघुवंशी के भक्ति गाने

बता दें कि हंसराज वो सिंगर हैं जो कि अपने गानो से अनेकों के दिलों पर राज करते हैं।  उनके कुछ खास सॉन्ग ‘मेरा भोला है भंडारी’, ‘लागी मेरी लगन तेरे संग शंकरा’, और ‘राधे-राधे’ को यूट्यूब पर मिलियन में व्यूज मिले हैं

 

 

पढ़ें :- मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह अशोक सभा कर दी श्रद्धांजलि, भारती ने जीवन और मृत्यु पर दिया चेतना का संदेश
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, फोन पर कहा- 15 लाख दो वरना

सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, फोन पर कहा- 15 लाख दो...

सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी

सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी

बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर, मशहूर एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर, मशहूर एक्टर सतीश शाह ने 74...

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह अशोक सभा कर दी श्रद्धांजलि, भारती ने जीवन और मृत्यु पर दिया चेतना का संदेश

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह...

VIDEO-मलाइका अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर हुई भावुक, शादी पर युवाओं को दी ये सीख

VIDEO-मलाइका अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर हुई भावुक, शादी पर युवाओं को...

'बिग बॉस 19' के घर में बड़ा उलटफेर, डबल एविक्शन में ये दो कंटेस्टेंट्स हुए बाहर, फैंस को लगा झटका

'बिग बॉस 19' के घर में बड़ा उलटफेर, डबल एविक्शन में ये...